位於台北市中山區松江路的一間早餐店今（21日）驚傳遭竊，嫌犯趁著早餐店還沒營業，直接翹開鐵門闖入並竊走抽屜內的4900元現金。而經營早餐店的姊弟倆一早準備開門營業，發現鐵門被撬開，抽屜內的現金也被洗劫一空，立即報警處理。事後，店主也在社群網站Threads上上發文，表示將店休一天，「報警了，但心態也崩了，給我們姊弟一天恢復心情。」網友也紛紛湧入打氣。轄區中山分局民權一派出所今（21日）清晨4時30分許接獲報案，稱松江路一處早餐店遭竊。經初步清查，損失營業額約為4900元。警方立刻派員到場查處並依規定受理案件，除了調閱周邊監視器畫面外，後續同步進行現場鑑識採證及相關跡證分析。目前已掌握涉案人身分，正在積極追查犯嫌中。而在事發後，店主也在社群網站Threads上PO出黑白照發文，表示鐵門被撬開錢全沒了，「一元都不剩的那種。」無奈決定店休一天，「報警了，但心態也崩了，給我們姊弟一天恢復心情。」提到平常都是由弟弟每天帶錢回家，剛好繳完房租及各種費用，儘管抽屜內所剩的百鈔金額不大，「但對我們剛起步的早餐店來說，每一分錢都好重要。」強調會更加小心，「這次真的從零開始了，我們會加油的。」