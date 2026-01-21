我是廣告 請繼續往下閱讀

▲賀瓏臉書影片近期不到2000觀看，與過去動輒數十萬相比有明顯落差。（圖／翻攝自賀瓏臉書）

喜劇演員賀瓏2025年因為私生活爭議被炎上，一度消失演藝圈，近日悄悄在臉書更新近況，甚至直言自己靠「玄學」度過低潮，被外界視為「低調回歸」，不過與過往動輒數萬、數十萬觀看數的熱度相比，他最新貼文與影片的瀏覽量明顯下滑，多則內容甚至不到2000次觀看，討論度相對冷清，明顯他目前仍處於試水溫、觀望輿論反應的階段。回顧風波起點，賀瓏過去隸屬薩泰爾娛樂，卻在 2025 年6月捲入一連串感情與私生活爭議，包括前女友「天殘」事件，以及與女星Albee同遊日本的傳聞，相關討論迅速延燒，事發後薩泰爾創辦人博恩立即透過公司聲明宣布終止合作，並在社群平台退追賀瓏，此舉被外界普遍解讀為雙方徹底決裂，賀瓏也因此暫別螢光幕。經歷一段時間神隱後，賀瓏近幾個月開始逐步復出，並在Podcast節目《賀瓏哩共》中首度完整談及這段人生低谷，他坦承爭議爆發後一度陷入嚴重憂鬱與自我否定，情緒長期處於低潮狀態，「自怨自艾」成了生活常態，也讓他不得不正視自身心理狀況，開始思考如何重新站起來。賀瓏也分享自己過去對玄學、心理諮商一向嗤之以鼻，甚至會拿來當段子調侃，認為「不夠科學」，然而在情緒全面潰堤後，他開始嘗試接觸身心靈與玄學領域，意外找到支撐自己的方式。賀瓏形容那段時間焦慮與憂鬱「一瞬間把我淹沒」，反而讓他理解所謂效率不只是工作表現，也包含心理能否被好好安放：「就算是騙自己，也至少讓我在夜深人靜時，不覺得只有我一個人！」除了心態轉變，賀瓏也刻意拉開與社群媒體的距離，將其視為近半年最大的收穫之一，他直言封鎖會讓自己內耗的內容並不可恥，反而是一種自我保護：「與其一直感傷失去什麼，不如盤點現在還剩下什麼。」賀瓏也反思過往對名氣與舞台的執著，認為自己曾透過掌聲逃避孤獨，如今則試著回到內心，重新理解「賀瓏是誰」，在聲量尚未回溫的此刻，他選擇用更慢的步調，找回屬於自己的位置。