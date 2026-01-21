我是廣告 請繼續往下閱讀

▲民進黨今（21）日召開中執會，通過提名立委蔡易餘參選2026嘉義縣長、陳亭妃參選台南市長、賴瑞隆參選高雄市長。（圖／記者葉政勳攝，2026.01.21）

民進黨今（21）日召開中執會，通過提名立委蔡易餘參選2026嘉義縣長、陳亭妃參選台南市長、賴瑞隆參選高雄市長。據轉述，黨主席賴清德在會中表示，他有信心，具備優異實踐力的陳亭妃，必能團結地方力量，承繼文化首都光榮，為台南開創新局；同時，賴也拋出兩點提醒，第一，「團結不一定會贏，但不團結一定會輸」；第二，「從初選脫穎而出，並非抵達終點，而是接受人民更嚴格檢驗的開始」。民進黨下午舉行中執會，據轉述，賴清德表示，中央黨部上週根據《民主進步黨2026年直轄市長暨縣市長提名特別條例》的規定，已經完成高雄市、嘉義縣及台南市的縣市長候選人初選民調作業，順利產生三位提名候選人。賴清德提到，今天的中執會，將針對「2026年台南市長、高雄市長、嘉義縣長提名候選人名單」的提案，進行討論與議決，本次建請提名的三位縣市長候選人，都是傑出的國會戰將，無論是專業問政或地方服務，皆深受選民支持，具備厚實的民意基礎。賴清德介紹蔡易餘時說，蔡擁有十年國會歷練，曾任委員會召委與黨團幹部，兼具中央政策視野與地方發展理解，他深信，具有靈活行動力的蔡易餘，能夠承續民進黨在嘉義縣的治理，讓嘉義縣在既有農工科技基礎上繼續轉型升級。賴清德介紹陳亭妃則說，陳歷經十年市議會和五屆立法院的淬鍊，不但能精準掌握市政發展需求，也能有效銜接國家政策方向，他有信心，具備優異實踐力的陳亭妃，必能團結地方力量，承繼文化首都光榮，為台南開創新局。提到賴瑞隆，賴清德表示，賴經過十年市府政務磨練，與十年國會議員洗禮，不僅熟稔高雄市政，也了解國家發展脈絡，他相信擁有卓越執行力的賴瑞隆，一定能接棒高雄治理重任，持續打造更進步的港都。賴清德也拋出兩點提醒：第一，「團結不一定會贏，但不團結一定會輸」；第二，「從初選脫穎而出，並非抵達終點，而是接受人民更嚴格檢驗的開始」。賴清德提到，在初選的過程中，黨內同志間難免會有競爭，如今初選既已結束，期盼被提名的候選人能夠扮演領頭羊的角色，整合地方、團結同志，為年底的選戰共同打拚，打贏選戰。賴清德表示，嘉義縣、台南市與高雄市，都是歷任民進黨縣市長一棒接一棒，努力建立起的「綠色執政、品質保證」地方典範，選民必將會以更高的標準，來檢驗民進黨的提名人選。賴清德說，三位優秀的同志通過初選提名，如同職棒球隊取得挑戰總冠軍賽的資格，面對其他的隊伍競爭，一定要拿出拚戰精神、全力以赴，才有機會拿下總冠軍獎盃。賴清德期許三位被提名人，面對年底地方大選，務必要更加勤走地方，提出有利人民的政見與市政藍圖，獲得選民最大支持，不僅自己要當選，而且要為民進黨提名的議員、縣市鄉鎮長候選人打一支全壘打，母雞要發揮母雞的角色，這也是民進黨提名候選人的責任。