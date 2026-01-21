我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院今（21）日審查總統賴清德彈劾案，民進黨立委沈伯洋發言時竟表示，還好有青鳥行動、人民有站出來對抗立院，不然美國關稅談判無法到這麼好的程度，台積電無法布局全球。對此，粉專政客爽很酸，「正是因為沈伯洋的存在，才讓台積電造就偉大，沒有大罷免、沒有青鳥，台積電根本無法投資全世界。」沈伯洋今日表示，，藍白之所以彈劾總統，是因為台積電布局全球表現太好，是因為關稅談判表現太好，是因為霸凌行政院卻遭遇抵抗，所以就叫總統來受審。沈伯洋直呼，「今天台灣之所以能夠站在這裡，是經歷過很多崎嶇的道路。台灣的每一次民眾站出來抗議，都是因為國會濫權」野百合、太陽花、2024年會有青鳥的行動，都是因為國會濫權，每一次群眾站出來，才會有現在的台灣。」沈伯洋表示，如果沒有那麼多人站出來，「台積電是現在每天會被叫過來立法院問話耶！台積電有辦法做全世界的投資嗎？有辦法再布局全球嗎？我們的關稅有辦法談到現在的程度嗎？台灣就不會走到這一步了」，藍白自認有60%民意，所以毀憲亂政、濫用權力，「我告訴你，人民一定會記得這件事情，人民一定會把這件事情反映在選票上面。」對此，政客爽今日在臉書發文很酸，「沈伯洋大跳『來來來怎麼樣怎麼樣，大罷免大成功』，讓台積電競爭對手韓國三星、日本Rapidus哭著回家找爸爸，自嘆舞技不如中國紅熊。」政客爽繼續酸，「那一句『中國可以透過你看過的A片內容來掌握你的政治立場』，成功讓韓國三星、日本Rapidus都不敢看A片，頓時軍心大亂；沈伯洋『紅孩兒』的身分，更是讓韓國三星、日本Rapidus失去對中國合作的自信心。」政客爽譏諷，「沈伯洋談兒虐修法稱『凌虐不一定會造成傷害』，更是讓韓國三星、日本Rapidus徹夜嚇到漏尿，正是因為沈伯洋的存在，才讓台積電造就偉大，沒有大罷免、沒有青鳥，台積電根本無法投資全世界。」網友們也紛紛留言表示，「32:0，也是群眾走出來，乖」、「不是抗中保台就是台積電了」、「聽他講話真的頭很痛」、「他是說，賣台有功囉」、「台積電不是佈局全球，而是送給美國」、「要洗腦別人，要先洗腦自己」、「亂七八糟的說法」。