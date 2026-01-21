我是廣告 請繼續往下閱讀

▲關務署高雄關配合農業部動植物防疫檢疫署高雄分署，以強化邊境防疫工作。(資料照／記者黃守作攝)

▲關務署高雄關關務長劉芳祝(右1)，業務二組稽核張志成(左1)等人，會同農業部動植物防疫檢疫署高雄分署分署長林念農(左2)等人，到轄區海運快遞公司集貨倉庫加強查核海運快遞貨物，以強化邊境防疫工作。(圖／關務署高雄關提供)

財政部關務署高雄關於今(21)日，配合農業部動植物防疫檢疫署高雄分署，到轄區海運快遞公司集貨倉庫加強查核海運快遞貨物，以強化邊境防疫工作。關務署高雄關關務長劉芳祝，是由高雄關業務二組組長杲景祥、稽核張志成等人陪同，會同農業部動植物防疫檢疫署高雄分署分署長林念農等人，到轄區海運快遞公司集貨倉庫加強查核海運快遞貨物。關務署高雄關關務長劉芳祝表示，關務署高雄關自國內檢出非洲豬瘟案例以來，即針對高風險海運快遞貨物增加查驗比率，並加強開箱查核，此期間在海運快遞貨物專區查獲多起違反動植物檢疫規定案件，其中含豬肉製品3件計7.02公斤，均已移交農業部動植物防疫檢疫署依法裁處。劉芳祝說，依據動物傳染病防治條例及植物防疫檢疫法規定，輸入動植物產品倘屬檢疫物，應於到達港、站時，應主動向動植物防疫檢疫署申請檢疫，未依規定辦理檢疫不僅無法順利收到貨物，亦將面臨新台幣3萬元以上100萬元以下罰緩，另依據海運快遞貨物通關辦法第3條第2項規定，活動植物亦不得於海運快遞專區辦理通關，快遞業者如有違章情形，海關將一併查處。劉芳祝指出，關務署高雄關將持續與農業部動植物防疫檢疫署高雄分署協同合作，落實邊境管制作為，並籲請民眾避免網購動植物產品，以及報關業者應據實申報貨名，共同防止境外疫病及蟲害入侵。