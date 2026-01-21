我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著近日國片市場大賣，去年3部國片寫下票房破億成績，去年底上映上映的《陽光女子合唱團》也成為今年首部破億國片；去年國片票房達9.46億元，比前年大增2.71億元。文化部今（21）日公布，首波「大航海計畫」長片輔導金國際旗艦組補助名單，分別為《瘋子蝦夫》、《甘露水》以及《變形者集結：虎姑婆》。文化部去年推出「大航海計畫」，文策院在去年上半年推出「台灣故事開發國際合作計畫」，補助最高600萬元，首年開案就有52案提出申請，經嚴謹評審後選出5案。去年下半年則由文化部推出長片輔導金「國際旗艦組」，每案補助最高1億元，鼓勵具國際市場潛力、跨域延伸或發展IP的電影。「可見台灣不缺故事，年將繼續補助更多故事進入開發」，文化部長李遠本身也是電影人，他表示，在台灣從事電影工作的人，一向很樂觀也很爭氣。台灣電影產業曾經歷經10年每年產製不超過10片的黑暗時代，每隔幾年大家就要喊一次「國片起飛」，近年儘管經歷疫情，全台電影院總票房腰斬，但台灣電影人從未放棄，因而誕生了許多叫好又叫座的電影。李遠指出，面對永不放棄的電影人，文化部能做的就是持續各項支持政策，「一條龍」的從劇本開發補助、長短片輔導金、國片行銷、映演獎勵等，協助產業自挖掘創意與人才、提升產製質量到拓展市場。去年文化部也以上下半年2波「國片起飛」與「國片億起來」造勢，以及文化幣不斷加碼，持續帶動國片關注度，達成國片佔整體市場達11.75%規模，文化幣也貢獻近億元票房成績。不僅去年《角頭－鬥陣欸》、《分鐘》、《泥娃娃》等國片賣出破億成績，昨日《陽光女子合唱團》也成為今年首部破億國片。李遠說，《大濛》也即將踏入億元門檻、《冠軍之路》可望刷新紀錄片票房紀錄，一直到過年的《功夫》、《雙囍》等兩部強檔賀歲片，台灣電影人的堅持、民間的挹注及政府的一條龍支持，「一定會締造疫情後少見的榮景」。本次「大航海計畫」，獲選的3部作品分別是為1.票房破億團隊監製金百倫、程偉豪，與導演殷振豪再度攜手，匯集臺、韓重量級明星卡司陣容，以臺灣龍蝦場大叔勇闖北韓，展開新奇瘋狂之旅的冒險動作喜劇《瘋子蝦夫》2.由《茶金》、《疫起》導演林君陽執導，小坂史子、張永昌、姚文智跨國監製，描述臺灣雕塑家黃土水與妻子廖秋桂在時代洪流，跨越階級、苦難的一段動人心弦的故事《甘露水》3.電影《孤味》監製劉宛玲領軍，邀請好萊塢資深編劇擔任劇本顧問，與「孤味」、「雙囍」導演許承傑聯手打造臺灣版英雄宇宙，首度以臺灣民間傳說為核心，集結「虎姑婆」、「好鼻師」、「白賊七」等經典人物對抗超自然陰謀的《變形者集結：虎姑婆》。