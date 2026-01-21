傳奇攀岩家艾力克斯·霍諾德（Alex Honnold）即將在本週六（24日）挑戰徒手攀登台北101，從下往上挑戰天際線。但其實在2007年，曾有另一位極限運動家鮑加納（Felix Baumgartner），以非正規方式從台北101完成跳傘，他更在2012年完成從太空平流層飛行回地球的史詩級壯舉，然而去年卻葬身在一趟普通的低空飛行。《NOWNEWS》也將帶您回顧鮑加納這位「自由飛行」傳奇的一生。
挑戰極限是人類的本能，有些人嚮往著從地面爬上巴別塔，一窺天堂的模樣；也有些人天生就想要像鳥兒般自由飛行，而極限運動家鮑加納（Felix Baumgartner）就是那位嚮往天空的人類。
傳奇的起源：鮑加納的跳傘之路
菲利克斯·鮑加納（Felix Baumgartner）1969年4月20日出生於歐洲奧地利的一個普通家庭，爸爸是木匠、媽媽是農場之女。鮑加納在16歲那年意外接觸跳傘，首次體驗後便深深著迷於這項極限運動，最終在1997年的世界定點跳傘大賽中獲得冠軍。從28歲之後，鮑加納成為職業跳傘員，專注於挑戰「自由飛行」的極限，甚至在手臂上刺上了「為飛行而生（Born to Fly）」，並開始在世界各地尋找各種特殊建築一躍而下，知名度越來越高，甚至獲得了紅牛（Red Bull）的贊助。
忍不住的挑戰慾望！鮑加納非法闖入台北101躍下
2004年底台北101落成，當時超越馬來西亞的國油雙子塔成為全球最高的摩天大樓，這瞬間吸引了鮑加納的注意，因為他早在1999年就挑戰過從國油雙子塔跳傘的紀錄，當世界最高樓被刷新，他自然也想刷新紀錄。
只不過，當時鮑加納數次與台北101及台灣政府單位聯繫，申請挑戰卻都被打回票，最終讓他動起了非法挑戰的念頭。
2007年底，鮑加納飛來台灣籌備從台北101跳傘的計畫，並在12月12日那天執行。當天他與團隊先將降落傘藏放在91樓觀景台男廁天花板，隨後由鮑加納偽裝成遊客，搭乘電梯上樓進入台北101頂樓管制區，趁大樓警衛不注意時翻越91樓露天觀景台防護柵欄，甚至踩破大樓外牆瓷磚，接著自90樓露台跳下，安全降落在與大樓相隔一條馬路的世貿三館二樓停車場平台，完成挑戰後隨即搭車前往桃園機場離境。
最終，鮑加納以非法形式完成了從世界最高樓一躍而下的壯舉，但也因此被台北警方以非法入侵及公共危險等罪嫌通緝，然而鮑加納早已離台，此後也未曾再來台灣。
跨越人類極限！鮑加納完成太空跳傘壯舉
2010年開始，鮑加納與贊助商Red Bull開始籌畫一項「紅牛平流層計劃」（Red Bull Stratos），試圖打破由美國空軍上校約瑟夫·基廷格（Joseph Kittinger）在1960年創造的最高跳傘高度31,333公尺紀錄。
「紅牛平流層計劃」共有300人團隊，經過2年縝密準備，最終定案使用氦氣球懸吊的太空艙將鮑加納載運至離地超過36,600公尺的平流層高空，隨後讓他穿著加壓式太空裝，直接進行跳傘。
要讓載著鮑加納的太空艙飛到逼近太空的平流層並不簡單，紅牛團隊打造出面積達33個足球場大小的氦氣球才順利升空。鮑加納身上的加壓服更是保命要件，否則他在降落過程中體內血液可能因壓力變化而直接「沸騰」。
最終在2012年正式執行挑戰，多次嘗試後，鮑加納於同年10月14日從極限的39,969.4公尺高空一躍而下，以時速1,357.64公里、突破音速的自由落體速度墜落，耗時9分鐘降落地面，打破「人類搭乘氣球抵達的最高高度」、「人類自由落體最高時速」兩項紀錄。
鮑加納事後回憶這次太空跳傘的真實體感：「在跳下1分20秒後，我已經在阿姆斯壯線以下18,900公尺的地方，如果此時沒有壓力服，血液會在那裡沸騰。」黑色夜空逐漸轉為藍天；到了10,400公尺時，壓力服開始自動減壓；而在2,750公尺處降落傘順利開啟，頭盔面罩也成功打開，重新呼吸到空氣，那一刻彷彿戰勝一切。
完成挑戰後，鮑加納大喊自己終於自由解脫。時至今日，他完成太空跳傘（Space Jump）的偉大紀錄仍未被突破。
葬身在最愛的自由飛行！鮑加納撐過極限挑戰卻殞命於平凡
完成「紅牛同溫層計劃」後，鮑加納已是世界上最偉大的極限跳傘運動員，完成了自己「為飛行而生（Born to Fly）」的人生信念，但他依舊熱愛飛行。
然而在2025年7月，鮑加納於義大利進行動力滑翔傘活動途中疑似因身體不適影響操作，導致飛行傘在半空失控，連人帶傘墜落一間飯店泳池，還波及一名飯店女員工。最終鮑加納當場死亡，享年56歲。
這位史上唯一從台北101跳傘、並完成宇宙跳傘的人類，經歷無數極限挑戰都未喪命，最終卻死於相對平凡的低空滑翔活動，鮑加納傳奇止步的終點，也讓人不勝唏噓。
資料來源：RedBull
我是廣告 請繼續往下閱讀
菲利克斯·鮑加納（Felix Baumgartner）1969年4月20日出生於歐洲奧地利的一個普通家庭，爸爸是木匠、媽媽是農場之女。鮑加納在16歲那年意外接觸跳傘，首次體驗後便深深著迷於這項極限運動，最終在1997年的世界定點跳傘大賽中獲得冠軍。從28歲之後，鮑加納成為職業跳傘員，專注於挑戰「自由飛行」的極限，甚至在手臂上刺上了「為飛行而生（Born to Fly）」，並開始在世界各地尋找各種特殊建築一躍而下，知名度越來越高，甚至獲得了紅牛（Red Bull）的贊助。
2004年底台北101落成，當時超越馬來西亞的國油雙子塔成為全球最高的摩天大樓，這瞬間吸引了鮑加納的注意，因為他早在1999年就挑戰過從國油雙子塔跳傘的紀錄，當世界最高樓被刷新，他自然也想刷新紀錄。
只不過，當時鮑加納數次與台北101及台灣政府單位聯繫，申請挑戰卻都被打回票，最終讓他動起了非法挑戰的念頭。
最終，鮑加納以非法形式完成了從世界最高樓一躍而下的壯舉，但也因此被台北警方以非法入侵及公共危險等罪嫌通緝，然而鮑加納早已離台，此後也未曾再來台灣。
2010年開始，鮑加納與贊助商Red Bull開始籌畫一項「紅牛平流層計劃」（Red Bull Stratos），試圖打破由美國空軍上校約瑟夫·基廷格（Joseph Kittinger）在1960年創造的最高跳傘高度31,333公尺紀錄。
「紅牛平流層計劃」共有300人團隊，經過2年縝密準備，最終定案使用氦氣球懸吊的太空艙將鮑加納載運至離地超過36,600公尺的平流層高空，隨後讓他穿著加壓式太空裝，直接進行跳傘。
要讓載著鮑加納的太空艙飛到逼近太空的平流層並不簡單，紅牛團隊打造出面積達33個足球場大小的氦氣球才順利升空。鮑加納身上的加壓服更是保命要件，否則他在降落過程中體內血液可能因壓力變化而直接「沸騰」。
鮑加納事後回憶這次太空跳傘的真實體感：「在跳下1分20秒後，我已經在阿姆斯壯線以下18,900公尺的地方，如果此時沒有壓力服，血液會在那裡沸騰。」黑色夜空逐漸轉為藍天；到了10,400公尺時，壓力服開始自動減壓；而在2,750公尺處降落傘順利開啟，頭盔面罩也成功打開，重新呼吸到空氣，那一刻彷彿戰勝一切。
完成挑戰後，鮑加納大喊自己終於自由解脫。時至今日，他完成太空跳傘（Space Jump）的偉大紀錄仍未被突破。
完成「紅牛同溫層計劃」後，鮑加納已是世界上最偉大的極限跳傘運動員，完成了自己「為飛行而生（Born to Fly）」的人生信念，但他依舊熱愛飛行。
這位史上唯一從台北101跳傘、並完成宇宙跳傘的人類，經歷無數極限挑戰都未喪命，最終卻死於相對平凡的低空滑翔活動，鮑加納傳奇止步的終點，也讓人不勝唏噓。
更多「攀登101」相關新聞。