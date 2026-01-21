我是廣告 請繼續往下閱讀

▲唐治平FB小編今日突發文透露他身體出狀況。（圖／唐治平FB）

47歲演員唐治平在2024年6月經歷喪母之痛，他疑似因此精神狀態不佳，起初不願承認那是自己的媽媽，後來才接受事實簽署文件領回遺體，但卻又陸續爆出他的脫序行為，直到近年才逐漸振作，並回歸演藝圈，先出演影集《如果我不曾見過太陽》後，近日又宣布將在2月舉辦粉絲見面會，不料今（21）日，唐治平社群小編突然在FB發文透露唐治平身體出狀況，可能會取消見面會的消息。唐治平FB小編原定在2月1日舉辦2場粉絲見面會，不料在今日，小編突透露唐治平身體狀況不好，自己也因生病感到心累，接著不久後又發文，PO出一張唐治平吃飯的背影照，表示因一些狀況，不確定見面會是否能完美出席，「如果最後需要暫時取消，之前報名的朋友或想見治平的朋友也別失望，私訊小編，想見本尊，小編可以安排在南港附近，讓報名的朋友跟治平哥吃個簡單的晚餐」。突然的狀況，也讓唐治平的粉絲非常擔心，紛紛表示「最好就是舒服的環境不要有壓力，還是要以治平的狀態為最高考慮」、「加油治平哥！」、「希望治平哥身體可以無恙，生活回歸演繹巔峰的軌道」、「不要給自己壓力太大；順其自然就好！身體健康最重要！」等。唐治平日前在FB上傳和台北市長蔣萬安、立法委員李彥秀以及台北市議員闕枚莎於街頭的合照，心情雀躍地寫下：「今天真開心，和朋友逛街遇到了萬安市長，還有彥秀姊和枚莎姊！」照片中的他身形依然消瘦，且流露老態，但精神看起來非常好，粉絲紛紛給予鼓勵，唐治平也一一回覆，表達感激之情。事實上，唐治平處理完母親的後事後，曾經跟媒體透露，自己已經皈依司伊斯蘭教，去年狀況不好的時候，他都待在清真寺，結交許多來自不同國家的朋友，他從信仰中找到安定力量，放下過去，把自己重新歸零，展開全新的人生，表達了要重新開始的想法。