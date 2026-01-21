我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨台南市長初選落幕，由立委陳亭妃勝出，「挺憲派」議員則要求她簽署「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，但陳未簽字，相關話題持續延燒。對此，陳亭妃今（21）日下午受訪時強調，在毫無預期情況下，遞出連署文件，這對提名人而言，是前所未有狀況；她表示，若黨內同志有任何期待，都能直接溝通，大家應該在互信基礎上，大步向前。民進黨中執會下午通過提名高雄市長參選人賴瑞隆、台南市長參選人陳亭妃、嘉義縣長參選人蔡易餘，會後召開提名記者會，由黨主席賴清德親自公布並替被提名人繫上競選背帶。對於陳亭妃未簽署協議，內容包括切割涉貪汙的前議長郭信良等一事，陳亭妃於提名記者會後指出，外界可能不了解當天現場狀況，所謂「行政、青年、愛鄉土」的價值，絕對沒有任何折扣空間，但在毫無預期的情況下，臨時遞出連署文件，對所有提名人而言，都是前所未有的狀況。陳亭妃質疑，若以「切割」作為簽署前提，「一個人要怎麼跟另一個人切割？」她認為，在互信之中，大家應大步向前。陳亭妃指出，三點協議中第二點載明，「不得替其他黨派助選」，但當天現場其實有無黨籍與其他政黨人士出席，若當場簽署，是否意味著未來不能替他們站台。陳亭妃強調，她早已多次對外清楚表態，未來台南市議會正副議長，一定支持民進黨籍人選。陳亭妃表示，議員與黨內同志若有任何需要與期待，都可以直接溝通協調，她全都答應，但不一定要用簽下這三個字，這樣互信程度不夠。