中央氣象署今（21）日針對15縣市發布「低溫特報」，強烈大陸冷氣團南下，今明兩天，苗栗以北、宜蘭地區及金門、連江有持續10度左右氣溫發生的機率，臺中、南投、雲林、嘉義、臺南地區有10度以下氣溫，請注意防範。
⚠️低溫特報
📍影響時間：21日下午至22日晚上
📌橙色燈號2：新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣、連江縣
📌黃色燈號：臺中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市
📌低溫特報怎麼看？
🟡黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下。
🟠橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下，或平地最低氣溫攝氏10度以下、且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下。
🔴紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下。
資料來源：中央氣象署
