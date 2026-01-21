我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蕾菈透過動態澄清緋聞，「真沒有戀愛想法，已經將我的心臟獻給工作了。」（圖／翻攝自蕾菈IG）

蕾菈都去晨灰家打麻將！駁斥熱戀：拜託放過我

▲晨灰面對與蕾菈緋聞相當不解。（圖／翻攝自晨灰IG）

YouTuber蕾菈去（2025）年9月宣布離婚湯宇，恢復單身4個多月，今（21）日爆出與網紅「晨灰」曖昧情，時常出入男方家被拍到，引發外界關注，對此蕾菈稍早透過社群IG澄清，對方是非常好的朋友，時常到對方家僅是打麻將，面對緋聞相當無奈：「真沒有戀愛想法，已經將我的心臟獻給工作了！」而晨灰也同步回應此事：「有夠無聊的新聞」，破除緋聞。蕾菈在IG限動上說明，「他是非常好的朋友，目前沒有任何戀愛的想法」，坦言私下消遣娛樂就是打麻將，因此時常到晨灰家中作客，「除了工作跟帶小孩之外，我幾乎都是跑晨灰家打麻將！」關係一直很稀鬆平常。蕾菈透露平時興趣較少，除了工作休閒真的不多，希望外界給予自己隱私空間，晨灰的態度也相當傻眼，於社群IG曬出動態，形容緋聞「有夠無聊」，強調2人不太有單獨的情況，之間沒有任何火花。