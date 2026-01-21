我是廣告 請繼續往下閱讀

中配網紅「關關」曾拍片叫囂「遲早紅旗插滿台灣」，去年更到馬場町祭拜共諜吳石進行紅色宣傳。移民署昨日證實，關女長期居留許可已被廢止，她已在16日自行離境。陸委會今（21）日表示，極少數陸配在網路傳散支持武力侵略台灣、消滅中華民國，或有矮化我國家主權的言論，與其當初來台目的完全背道而馳，既為法所不許，廣大國人亦無法接受。中配網紅「關關」遭廢止在台居留許可，國台辦今日批評民進黨當局出於「台獨」本性，打壓欺凌陸配群體，嚴重損害兩岸婚姻群體的正當權益，對此強烈譴責，更稱對於迫害中配的「台獨」幫兇爪牙，將依法追責，嚴懲不貸。陸委會表示，極少數中配在網路傳散支持武力侵略台灣、消滅中華民國，或有矮化我國家主權的言論，與其當初來台目的完全背道而馳，既為法所不許，廣大國人亦無法接受。台灣政府執行法律，中共沒有置喙的餘地。陸委會重申，絕大多數中配朋友都願意認同這塊土地，在台灣安居樂業，甚至積極奉獻付出回饋社會；國台辦蓄意將極少數人的違法不當行為投射到整個在台的中配群體，分化撕裂台灣社會，這樣的作法，才是真正欺凌傷害在台努力生活的陸配群體。