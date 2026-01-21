我是廣告 請繼續往下閱讀

▲賴清德替蔡易餘繫上背帶。（圖／記者葉政勳攝，2026.01.21）

針對2026地方大選可能出現的藍白合局面，民進黨台南市長參選人陳亭妃、高雄市長候選人賴瑞隆、嘉義縣長候選人蔡易餘今（21）日受訪時正面回應此事。陳亭妃表示，對手謝龍介擅長言詞，但重要的是，對台南的了解及付出，未來在藍白合作的態勢下，要突破重圍；賴瑞隆則點名對手柯志恩，在關鍵時刻「對不起高雄」；蔡易餘也提到，藍白合站在民意的對立面，「不管怎麼合，終究無濟於事」。民進黨中執會下午通過提名高雄市長參選人賴瑞隆、台南市長參選人陳亭妃、嘉義縣長參選人蔡易餘，會後召開提名記者會，由黨主席賴清德親自公布，並替被提名人繫上競選背帶。陳亭妃表示，初選過程中，她始終清楚定位對手就是國民黨立委謝龍介，選戰核心只有一個，就是「以人民為優先」。她指出，謝龍介高喊「改變台南」，但最早提出「改變台南」的是她，因為台南至今仍未出現女性市長，她希望成為台南400年來第一位女性市長，用溫柔、溫暖與感動的力量，讓選民在11月28日願意走出家門，投下關鍵一票。陳亭妃強調，選舉不能只靠口才，她的對手擅長言詞，但真正重要的是對台南的了解與付出多少，未來在藍白合作的態勢下，要突破重圍，將以2022年黃偉哲市長奠定的施政基礎為起點，持續擴大支持面，並力拚議會席次「全壘打」。賴瑞隆指出，高雄自謝長廷、陳菊市長以來，到現任陳其邁市長，2、30年來的城市轉型成果，高雄人都看在眼裡；他也批評對手柯志恩，在關鍵時刻「對不起高雄」，包括財政劃分法修法，讓台北增加400多億元、高雄卻減少200多億元，捷運建設也少了上百億元經費等，卻未見柯志恩替高雄發聲，令人遺憾。蔡易餘提到，面對藍白合，民進黨最重要的是團結，把對地方發展有利的議題整合起來，就不必畏懼在野黨的政治操作；他指出，過去兩年藍白在國會的表現荒謬，行政院提出有利於高齡社會、農業縣市及地方財政的財劃法修法版本，藍白卻聯手將其擋在程序委員會、無法討論，讓全台與嘉義縣都受害，這些事實已清楚顯示，藍白合站在民意的對立面，「不管怎麼合，終究無濟於事」。