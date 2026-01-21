萊爾富春節福袋第二波開獎了！萊爾富2026年共計發行4款福袋商品，最大獎為「台積電股票」，今（21）日抽出第二位得主，幸運兒中獎抽獎編號為「0069731」，獎落於新北市中和區的「萊爾富北縣興南店」，依21日台積電收盤價計算，每張股票市值上看174萬元。
萊爾富春節福袋開獎了！第二位台積電得主出爐
萊爾富今（21）日於FB粉專進行第二次公開直播抽獎，第二位「台積電股票」幸運得主，中獎抽獎編號為「0069731」，獎落於新北市中和區的「萊爾富北縣興南店」。
萊爾富也於直播現場call out這名「台積電股票」幸運兒，對方語氣相當冷靜，經確認活動資訊後才驚呼「真的嗎?」，而且這位中獎者表示他只登錄1張發財卡，想不到就中獎。第一名幸運兒的中獎抽獎編號則為「494204」，還沒兌獎的可別錯過了。
萊爾富福袋、發財卡販售中！下一位台積電得主就是你
購買萊爾富2026馬年福袋記得要趕快登錄序號，越早登錄能抽獎越多次，最多可獲得五次抽獎機會。以下為萊爾富福袋台積電股票以及輝達股票抽獎日期、重點獎項、名額一次看，有購買的民眾要記得留意抽獎時間，說不定下個百萬富翁就是你
📍超級大獎：輝達股票500股（2名）/抽獎日期2026/2/25
📍頭獎：台積電股票一張（5名）/抽獎日期2026/1/14、1/21、1/28、2/4、2/11
📍壹獎：iPhone 17（3名）
📍貳獎：SWITCH 2遊戲主機（1名）
📍參獎：越捷航空台灣越南雙人來回機票（3名）
📍肆獎：LG PuriCare超淨化大白空氣清淨機（3名）
📍伍獎：LG 12L除濕機（10名）
📍陸獎：DORIS行李箱組29+20吋（10名）
📍柒獎：禾聯14吋智能變頻DC風扇（20名）
📍其餘獎項：萊爾富店內熱銷食品
資料來源：萊爾富官網
