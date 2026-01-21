我是廣告 請繼續往下閱讀

台北捷運去年12月發生無差別攻擊事件，釀成包括兇嫌在內4死11傷。台北市府今（21）日宣布，將與交通部攜手四鐵、地下街及微風商場等演練。台北市長蔣萬安今日下午參加道安會報受訪時表示，明天會親自到場，也提醒民眾收到細胞簡訊不要恐慌。蔣萬安今天下午出席台北市道路交通安全會報，蔣萬安指出，明天自己會親自到場，這次透過四鐵一起參與演練，同時也結合包括四個地下街、微風商場、中央地方民間共同來參與，明天就是模擬突發事件發生後，如何以最快的速度整合，以及指揮調度相關的人力、資源物資，將影響降到最低。他說，同時也會再次演練細胞簡訊的發送，所以民眾如果在周邊收到簡訊也不要恐慌，這是演練的一部分。有媒體詢問，行政院副院長鄭麗君若參選台北市長，是否會有壓力？他笑著回應，「選舉還早，我們專心市政」。北市府則表示，明天將與交通部下午2時至3時舉辦北車特定區高強度無差別攻擊危安實兵演練，並讓民眾熟悉細胞簡訊接收、達到重大災害事件發生時即時避難效果。發送細胞簡訊範圍為「台北車站半徑1公里。」北市府說，目前中央核定的細胞簡訊內容如下，「[演練][疏散避難]1月22日14:05於台北車站發生重大治安案件，為維護人身安全，請保持冷靜、就近找掩護躲避，避免圍觀。台北市政府1999。」