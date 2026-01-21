我是廣告 請繼續往下閱讀

▲犯嫌涉詐騙案被起訴後逃至菲律賓，由於出入境資料及行為模式異常遭到警方盯上。（圖／翻攝畫面）

▲該集團以「愛情詐欺」、「投資詐欺」及「公益詐欺」等手法對國人進行詐騙。（圖／翻攝畫面）

刑事局跨國與菲律賓合作，獲破一起四海幫海森堂成員於菲律賓設詐騙機房案，一舉逮到陳嫌等17名國人（16男1女，含6名通緝犯）。由於並無菲律賓籍犯嫌或被害人，經菲律賓法院審理結案後，由刑事局派員，協同駐菲律賓聯絡組、移民署駐菲律賓秘書及菲律賓移民局共組押解團隊執行押解任務，今（21日）將犯嫌遣返回台受審。據了解，警方於2022年時曾獲破一起四海幫海森堂詐騙案，經專案小組長期監控後，發現6、7名犯嫌前往菲律賓宿霧長期停留，出入境資料及行為模式異常，且在被起訴後迅速逃往菲律賓，研判受集團指示赴菲律賓從事詐欺犯行。刑事局國際科報請台北地檢署檢察官指揮，並由刑事局駐菲律賓聯絡組與菲律賓海軍情報總隊、菲律賓國家調查局等單位共組專案小組。歷經11個月情資交換、跟監、埋伏蒐證後，去（2025年）5月13日派遣國際刑警科及科技犯罪防制中心科技偵查隊共7名偵查人員至菲律賓宿霧，於14日會同菲國執法單位共同執行搜索勤務，搜索確認機房內有陳嫌等17名國人涉案。由於違反當地法律遭拘留於菲律賓。而案件並無菲律賓籍犯嫌或被害人，經菲律賓法院審理後將本案結案，並執行遣返程序，於今（21日）遣返回台受審。值得一提的是，該承租的機房位於菲律賓宿霧山上一處豪宅社區，為一棟三層樓高的透天厝，門禁相當森嚴，不僅有傭人房還有專車接送，可見生活十分奢華。經查該集團以「愛情詐欺」、「投資詐欺」及「公益詐欺」手法，誘騙投資虛擬貨幣獲利。對此，刑事局表示，將持續與國際執法機關之合作，深化跨國情資交流與聯合查緝機制，以全面維護刑事司法正義。同時呼籲民眾切勿以身試法，倘若於海外觸犯刑事法律，除須在當地承擔法律責任外，返國後亦會面臨相應之刑事追訴，切勿心存僥倖。