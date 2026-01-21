我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院藍白以人數優勢，昨日於程序委員會第8度擋下中央政府總預算，至今仍無法付委審查，對此行政院長卓榮泰今（21）日直球對決，要求就3兆1350億整年度的中央政府總預算，與立法院進行直接的辯論，讓即將卸任立委的黃國昌罕見秒答應。對此行政院回應，國會就是最大、最好的公開平台，不但有最公平的制度，還有最透明的直播，呼籲黃國昌把握本會期最後7個工作天，「院長非常期待能夠在國會殿堂與委員進行辯論」。對於藍白持續在立法院卡總預算，卓榮泰今日直球對決，要求就3兆1350億整年度的中央政府總預算，與立法院進行直接的辯論，直接跟國會進行對話、要求辯論，讓人民來做公決，「而不是由立法院來挑三揀四、阻礙國家的進步！」而此舉讓即將卸任立委黃國昌罕見馬上答應，更命立院黨團主任陳智菡負責對接，「卓榮泰可千萬別找藉口躲起來」。對此行政院發言人李慧芝稍早回應，國會就是最大、最好的公開平台，不但有最公平的制度，還有最透明的直播，呼籲黃國昌把握本會期最後7個工作天，儘速將中央政府總預算案付委審查，「院長非常期待能夠在國會殿堂與委員進行辯論」。