資深藝人曹西平日前驟逝，生前曾霸氣喊話「遺產一毛不給姓曹的」，全留給乾兒子Jeremy。實價登錄揭露，他早在兩年前就「超前部署」，將三重房產過戶給Jeremy。這看似賠本的交易，卻被估價師、律師認證堪稱是「教科書級神操作」，不僅省稅，更讓想爭產的親戚完全沒轍！
時光倒流！房價凍漲11年「半買半送」
根據實價登錄顯示，這間位於三重的電梯大樓，屋齡約15年，含車位坪數約48.4坪。曹西平於2012年以1720萬元入手，持有了整整11年，直到2023年11月就先轉手給吳姓男子（Jeremy）。
驚人的是，這11年間全台房價飆漲，但這筆交易的成交價僅落在1800萬元，帳面上只微幅加價80萬元，換算單價每坪約37萬元。對比該社區近期成交行情早已衝破4字頭、甚至逼近5字頭，這價格明顯低於市價，實價登錄上也特別備註了「關係人交易」。
專家推測，這帳面上「賺」的80萬元，其實很可能是用來支付土地增值稅、代書費與規費；對曹西平而言「不是利潤，而是成本」，只想乾淨俐落地把房產交給乾兒子。
為何不直接送？蘇家宏揭密：兄弟拿不到一毛錢
為何不直接用「贈與」的方式過戶？恩典法律事務所創辦人蘇家宏律師分析，曹西平這招「生前買賣」策略極為高明，直接破解了遺產繼承的難題：
1. 房子過戶就不是遺產： 蘇家宏指出，遺產是指「人忘記呼吸後」留下來的財產。曹大哥生前既然已經把房子「賣」給乾兒子，無論價格多少，只要過戶完成，產權就是乾兒子的。在法律上，這棟房子「已經不屬於遺產」，因此曹大哥的兄弟姊妹完全無法繼承，也無權主張要分一杯羹。
2. 避開特留分爭議： 若採用遺囑贈與，法定繼承人仍可主張「特留分」。但透過生前買賣移轉，資產已脫離遺產範圍，親屬連特留分都拿不到，徹底實現了曹西平「不給家人」的心願。
魔鬼藏在細節裡！專家提醒：注意「2年條款」
除了法律攻防，不動產估價師陳碧源也補充，以稅務角度來看，曹西平買房適用舊制，賣屋僅需繳納少許財產交易所得稅，比贈與稅更划算。
不過蘇家宏律師也特別提醒，雖然民法上房子已是乾兒子的，但在「稅務」上要小心《遺產及贈與稅法》第15條規定。若被繼承人在「過世前2年內」將財產贈與給特定親屬（如手足、子女等），該財產仍須併入遺產總額課稅。曹西平選擇用「買賣」名義且對象是無血緣的乾兒子，在資金流向與稅務認定上，都比單純贈與來得更為穩健。
律師教戰「上上策」：別只把錢花光
蘇家宏最後提醒，不想留錢給家人，除了「活著把錢花光」外，最好的方式就是「生前贈與」給所愛的人。但他強調，把錢花光風險太高，萬一活得太久怎麼辦？因此「預立遺囑」搭配生前的資產規劃，才是保障自己與所愛之人的上上策。曹西平最後的這一步棋，無疑展現了他對乾兒子最深沉的愛與保護。
🟡 本文內容已獲「蘇家宏律師」授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
資料來源：蘇家宏律師
