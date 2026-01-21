我是廣告 請繼續往下閱讀

新北市林姓男子涉嫌販賣二級毒品安非他命遭逮，檢警查扣其手機時，意外發現6段偷拍少女洗澡影像，追查確認被害人為林男同居人的國中女兒。檢察官以有再犯之虞聲請羈押，法院卻裁定5萬元交保並限制住居在同居人家中；檢方不服提起抗告，並同步通報婦幼單位緊急安置被害母女。林男交保約1週後，法院改裁羈押。台北地檢署今（21）日依偷拍兒少性影像、毒品及槍砲等3罪，將林男提起公訴。據了解，30多歲的林男為建築工程下包商，2025年8、9月間搬到女友家中同住。由於女友住處浴室的對外窗緊鄰陽台，讓林男有可趁之機，在短短1個多星期內，偷拍女友女兒洗澡畫面共6段，直到同年11月檢警追查毒品案件時，才意外揭發。檢警是在追查一起二級毒品安非他命來源時，從藥腳口中得知林男涉嫌販毒，循線將他拘提到案。為擴大清查毒品上游，檢警查扣並檢視林男手機，赫然發現多段偷拍影像，檢察官因此另加上偷拍兒少性影像罪嫌，並以有再犯及危害被害人安全之虞，向法院聲請羈押。不知情的同居人帶著現金到法院幫林男辦理交保，返家後看到檢察官聲押書，才發現男友除了毒品案件外，竟還涉及偷拍未成年。隔天，新北市婦幼隊主動找上門，向母女說明案情細節，兩人得知真相後大受震撼。被害母女表示，平時與林男互動看不出異狀，沒想到竟在家中遭到偷拍。為避免遭林男騷擾或再度接觸，母女最後同意接受安置，被偷拍的少女也一度請假未到校，由家人陪同面對後續調查，並向警方透露林男於家中藏有槍械。然而，林男同居人對法院裁定限制林男住居在她家的判決感到荒謬，認為最後竟是她必須帶著身為受害者的女兒搬離住處。檢察官完成母女筆錄後，將相關資料送交高院一併審酌羈押抗告案，案件歷經約1週發回一審。台北地院重新開庭後，裁定將林男羈押至台北看守所。檢警再依被害人供述搜索住處，查獲槍枝、子彈等違禁物品。林男偵訊時坦承販售毒品，對於偷拍行為則辯稱因少女洗澡時玩水，擔心發生危險才錄影存證，檢方認為被害少女已經超過12歲，洗澡玩水並不會發生危險，對其說詞不於採信，偵查終結後，依違反《兒少性剝削防制條例》、《毒品危害防制條例》及《槍砲彈藥刀械管制條例》等罪嫌，依法提起公訴。