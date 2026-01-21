我是廣告 請繼續往下閱讀

▲牛境提供桌邊服務，新鮮牛肉在客人面前當場斷筋膜，將牛肉分成三種部位呈現，讓客人能品嚐到溫體牛的軟嫩多汁。（圖／記者金武鳳攝，2026.1.21)

▲牛境肉品來自嘉義乳牛，每天現宰後直送店內，店員現場分切，新鮮衛生看得到。（圖／記者金武鳳攝，2026.1.21)

▲到牛境不只能吃火鍋，店內供應特殊風味的熱炒，滿足客人更多選擇。（圖／記者金武鳳攝，2026.1.21)

寒流一波波，正是品嚐火鍋好時機，暖心又暖胃。尤其台中人最是火鍋控，龐大商機吸引火鍋店一家接一家開設，最近在崇德商圈出現的牛境溫體涮涮鍋，因肉質鮮甜多汁「每口都爆汁」在網路瘋傳，加上價格親民，開店不及半年，已成為溫體牛火鍋控最愛。牛境溫體牛涮涮鍋老闆林育文，從事室內設計逾十年，是土生土長的台南人。他說，記憶中，從早餐開始的一天三餐，大多離不開溫體牛。長大後離鄉背井，但對溫體牛的那種軟嫩滑糯的滋味與滿足感，依舊念念不忘。因而決定「不務正業」跨足餐飲界，在台中開創一家兼營溫體牛火鍋及熱炒的專賣店，讓中部地區老饕也能品嚐台南故鄉好滋味。牛境涮涮鍋主打溫體牛，所以對肉品最講究。林育文說，溫體牛是他親自到嘉義挑選的乳牛貨源，因為台南乳牛幾乎供不應求，而嘉義乳牛品質不輸台南，每天現宰後直送店內，牛隻屠宰後經專業處理，未經冷凍的鮮肉，肉質軟嫩且鎖住水分，最適合現涮現吃，只要涮上三秒鐘，入口鮮甜多汁好吃到爆。牛境鍋底有濃郁香醇的紅燒及香麻帶勁的麻辣，兩種風味以鴛鴦鍋方式呈現，每一口都能嚐到不同層次。林育文傳授台南風味的牛肉湯吃法，將溫體牛肉放入碗中，加上薑絲，澆上熱騰騰的火鍋湯，滴二沾米酒，風味與火鍋現涮迥異，清甜湯頭與軟嫩肉質，完全呈現台南風味，饕客推荐「不可錯過」。到牛境不只能吃火鍋，店內供應特殊風味的熱炒，有泰式酸辣涼拌牛，獨特自調醬汁搭配肩胛沙朗肉料理、金沙苦瓜牛肉，鹹蛋黃炒成金沙中和苦瓜味道配上軟嫩牛肉，非常下飯。還有蒜炒牛肉是香氣十足的家常菜，全是店裡招牌。尤以麻辣貢丸及魚冊，其他店裡吃不到，人氣超夯。林育文表示，店內還提供桌邊服務，新鮮牛肉在客人面前當場斷筋膜，並將牛肉分成三種部位呈現，讓客人能品嚐到溫體牛的軟嫩多汁外。此外，儘管火鍋種類多，一般消費者最重視的湯頭及食材，尤其是肉類，大口吃肉才能盡享吃火鍋樂趣，在牛境都滿足了。牛境溫體牛涮涮鍋，電話：04-22365206。地址：台中市北屯區崇德十路二段201號。