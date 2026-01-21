我是廣告 請繼續往下閱讀

國際黃金現貨價格再創歷史新高，每盎司一度來到4888美元，也推升國內黃金存摺及銀樓飾金飆天價，台灣銀行以新台幣黃金存摺每公克一度突破5000元，來到5004元，飾金每錢賣出掛牌價19150元。展望後市，滙豐私人銀行及財富管理亞洲首席投資總監范卓雲今（21）日預估，國際金價上半年就可達到5000美元，建議仍可將黃金納入多元資產配置。國際金價不斷創新高，今日更衝破4800美元，一度來到4888美元，目前在4869美元附近。國際金價不斷創新高，也推升國內台銀以新台幣計價的黃金存摺今日盤中接連突破4900元及5000元大關，一度衝上5004元歷史新高，之後拉回至4950元，而銀樓飾金每錢賣出掛牌價也來到19150元天價。雖然國際金價來到歷史高點，不過，市場仍持續看好黃金，滙豐私人銀行及財富管理亞洲首席投資總監范卓雲今日表示，對黃金展望保持樂觀，投資策略依然偏高配置在黃金，主要市場擔憂地緣政治情勢仍不明朗、政府債務問題、人工智慧泡沫風險及美國聯準會（Fed）利率政策前景，因此，滙豐仍建議可將黃金納入組合的多元資產策略，有助因應短期波動，也是引發全球避險資金尋求避險工具。同時，黃金也可對沖政府債券、通貨膨脹、美國不確定因素政策風險，范卓雲說，全球投資者包括官方主權基金、央行儲備配置及私人投資者尋求分散美元投資過度集中風險需求，推動黃金進一步上揚，而美元轉弱也有助黃金表現，因此，即便黃金價格已在歷史新高，滙豐預估上半年黃金價格可望達到5000美元。此外，滙豐也預估，在美國經濟成長具韌性之下，美國聯準會今年不會再降息，將維持利率不變，隨着經濟循環和創新趨勢持續，預期市場憂慮科技股估值過高和聯準會政策前景而觸發的市場波動應相對溫和，而且屬短暫影響。