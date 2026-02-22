我是廣告 請繼續往下閱讀

▲郭富城（左）和熊黛林（右）情傳7年，中間還被傳苟芸慧介入，後來郭富城娶回小22歲方媛，誇老婆乖巧懂事，不貪圖名利。（圖／翻攝自微博）

郭富城和老婆方媛2017年結婚，去年迎接第3位女兒誕生，在遇到方媛之前，郭富城也和許多女明星傳緋聞，最廣為人知的就是和熊黛林的7年戀情，本以為會步入禮堂，結果郭富城用不合腳的鞋來形容熊黛林，會娶方媛則是因為她不貪圖他的財產和名氣，而且乖巧聽話。熊黛林也不是省油的燈，後來她嫁給百億富三代郭可頌，婚姻生活幸福美滿。郭富城和熊黛林2006年因合作《風之子》假戲真做，但每次郭富城都不承認，熊黛林被問到感情問題，也只說「這不能說」，主導權似乎是在男方手上，當時熊黛林也是一方女神，怎可能甘願只當郭富城背後的女人。熊黛林為了宣示主權，曾帶著媽媽去看郭富城的演唱會，郭富城也在演唱會上和她握手互動，這段感情傳了7年，熊黛林也曾被問過是否有七年之癢，熊黛林若有似無地說，「我們很ok」。就在此時，外傳兩人要結婚，結果郭富城因拍廣告認識了港姐苟芸慧，還祕密交往5個月，熊黛林終於忍不了，在微博分享一張戴尾戒的照片，而戴尾戒也有分手的意思，有人說她是在逼婚，也有人說苟芸慧不應該介入他們的感情，但苟芸慧否認，一度落淚。郭富城和熊黛林依舊沒能走到最後，2年後郭富城就認愛小22歲方媛，郭富城誇方媛乖巧、單純，而且從不貪圖他的錢和名氣。熊黛林也在2016年和百億富三代郭可頌結婚，生下2女，直呼郭可頌三觀、靈魂都跟她很契合。郭可頌的姊姊是女星郭可盈，爸爸是經營塑膠廠起家的郭達昌，兼任5間公司董事，還經營出口貿易公司、自家品牌，生意不只在中國還遍布歐美國家，身家上億。