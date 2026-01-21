我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「美麗新宏匯影城」，去年（2025）12月無預警歇業，關於歇業原因雙方糾紛不斷（圖／記者鍾怡婷攝）

新北市新莊宏匯廣場的「美麗新宏匯影城」，去年（2025）12月無預警歇業，關於歇業原因雙方糾紛不斷，宏匯執行董事柯愫吟今（21）日受訪親說明與影城糾紛，且透露未來近2600多坪的影城區域，將有機會找來新電影院入駐，不過將會減少影廳數量，或是另一方案全面拆除電影院，改為其他娛樂設施。柯愫吟表示，美麗新宏匯影城在疫情期間受到衝擊，宏匯考量大環境困難，曾主動調降房租。原訂2026年恢復正常房租，但影城方希望持續享有優惠。緊接著自2025年6月起，影城無故停止繳納水電及營運相關費用，讓柯愫吟直言「我們也覺得傻眼」，接著影城提出要降租金才願意支付相關費用，宏匯代墊付6-7個月的電費後，按照合約執行斷水斷電，最終雙方溝通失敗，美麗新宏匯影城於12月22日宣布「暫停營業」並終止合約。柯愫吟也提到，對客人來說比較抱歉，對於影城已售出的票券，影城方已有退票與補償機制，目前確定的狀況就是「美麗新影城確定不租，我們也沒有意願繼續合作」。對影城原本的2600坪營業空間，柯愫吟說未來會先規劃臨時櫃位進駐，長期櫃位仍在規劃中，目前初步方案有兩種方向，其一是與其他影城合作，但會減少影廳數量，並且希望進駐特殊影廳；其二則是全面撤除電影院服務，改為其他娛樂設施，像是親子遊樂場、運動競技、岩盤浴都有機會。