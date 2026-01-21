我是廣告 請繼續往下閱讀

▲勝利（如圖）因性犯罪離開BIGBANG，現傳出他準備在柬埔寨東山再起。（圖／達志）

BIGBANG前成員勝利出獄後近況曝光！韓國資深記者吳赫鎮昨（20）日爆料，勝利近期頻繁往返柬埔寨與泰國，疑似與當地涉及洗錢、詐騙及非法博弈等非法行為的犯罪集團有著密切往來，甚至傳出他正在計劃成立「第二個Burning Sun」，讓自己東山再起。爆料內容指出勝利近期多次往返柬埔寨、泰國之間，還被目擊與當地犯罪集團高層私會，疑似想要在當地打造「第二個 Burning Sun」，試圖複製當年在韓國爆出許多醜聞的非法娛樂場所，不僅如此，勝利被捕捉出席的活動照片中，曾出現「Prince Brewing」與「Prince Holdings」標誌，疑似和惡名昭彰的「太子集團」有所牽扯，因此勝利也被猜測在當地涉及人口販賣與電信詐騙等重大犯罪。勝利的海外事業布局似乎不是那麼順利，因為原本想金援他的當地金主、某集團會長，最近已遭當局逮捕，並面臨被遣返回中國的處境，使得勝利計畫中的資金與人脈網絡產生不確定性，這也讓外界認為，他想要「東山再起」的盤算，恐怕難以如預期推進。因勝利涉及的犯罪內容情節重大，因此他的名聲在韓國跌至谷底，許多民眾認為他不僅未反省，甚至可能再度涉足非法產業，行為相當可恥；反觀日本，他依舊保有粉絲基礎，尚有不少支持他復出的聲音；至於東南亞地區，傳出勝利曾試圖用BIGBANG成員的知名度建立人脈，甚至曾在柬埔寨高喊「柬埔寨是亞洲最棒的國家」，相關發言也在網路上掀起熱議。隨著爆料持續發酵，勝利是否真的再度遊走灰色地帶，甚至與跨國犯罪集團有所牽連，仍有待更多事證釐清。不過可以確定的是，他的一舉一動已再度成為亞洲娛樂圈與輿論場的高度關注焦點。勝利曾是天團BIGBANG成員，在2019年爆出「Burning Sun事件（又名：勝利夜店事件）」牽扯性犯罪、官商勾結、毒品買賣等，於2021年被迫「退伍入獄」、2023年2月9日出獄。