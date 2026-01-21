我是廣告 請繼續往下閱讀

▲全代祀服務導入祖先「長照中心」概念，集中管理祖先牌位並祭祀，滿足現代人對傳統習俗的尊重，也體現現代人尋求生活便利的需求。（圖／記者陳美嘉攝，2026.01.21）

農曆新年是祭祀祖先旺季，但許多家庭因安排過年連假出遊度假等因素，無法如期祭拜，隨著時代變遷，也促使「代祀服務」行業應運而生。有越來越多人將祖先牌位遷至專業祭祀場地，不僅有法師唸佛經把功德迴向給祖先，且沒有在家點香、燒金紙能兼具環保，連假外出安排更無後顧之憂。東儒科技有限公司（廣福精舍）負責人吳友宏多年來協助南臺灣及東南亞多座寺院的修繕與整修設計，了解代為祭祀需求，進而首創全代祀服務，導入祖先「長照中心」概念，集中管理祖先牌位並祭祀；結合客製化一年期或二十年期付費方案，滿足現代人對傳統習俗的尊重，也體現現代人尋求生活便利的需求。吳友宏表示，現今社會快速節奏和工作壓力使代祀服務漸受青睞，儼然成為祭祖新興趨勢，尤其在重大祭日對因工作繁忙或居住地遠隔而難以親臨祭拜者，更是一大福音。他認為，祖先終究會換人拜，以前是一代接一代，現在兒孫沒人教不會拜，因應時代變遷，有必要以新的觀念慎終追遠，優良祭祖傳統才能延續。吳友宏強調，東儒科技為廣福精舍設計牌位，並以佛說阿彌陀經為基礎發想，金沙佈地，四邊階道皆是琉璃、赤珠、瑪瑙...故以亮黃色琉璃為座，水晶為主體，鑲上紅色寶石於座上，全區以暖色系為主，營造整體的溫暖感受。此外，供飯儀式以「辦桌」集中祭拜，取代傳統個別「便當」祭拜，不僅「環保」省時省力，辦桌菜餚祭拜後也方便提供遊民食用，避免資源浪費。吳友宏指出，教育漸西化、傳統信仰式微，許多孩子對祭祀祖先觀念淡泊，有的不拜，更多是不懂如何祭拜。另外，供奉祖先安排一個位置問題還不大，時間、準備及體況的問題才大。他說，「祭祀」的核心在於「傳承」與「心意」，子孫與祖先的連結是血脈而非距離。「位置」是會隨著拆遷、移民、房價而改變；「觀念」則是精神層面的，是傳承與情感的連結。父親剛往生的孫先生表示，喪禮後家屬需供奉魂帛（神主牌靈位）一年後，方可合爐。但在家中空間擁擠要騰出一處角落並非易事；且每逢農曆初一、十五皆要供飯祭祀，而且要拜一整年，這對於許多小家庭上班族更是一大困擾，所以選擇將父親的牌位供奉在這裡，初一十五又有師父來念經，能讓功德迴向給祖先，請專業來服務更放心。