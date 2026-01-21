記得把握領錢機會！行政院運動部宣布2026年起正式將「青春動滋券」轉型為「運動幣」，並擴大發放對象，只要是年滿16歲以上的國民皆有資格登記，中籤者就能將500元運動幣帶回家。這筆錢不僅能拿來看球賽、做運動，今年更首度開放購買運動裝備，讓實用性大幅提升。《NOWNEWS》也整理出運動必用途身分證分流日期、中籤結果查詢，帶您一次看懂運動幣登記重點！
動滋券進化成運動幣！運動部廣發60萬份全民有機會
運動部表示，2026年起將「青春動滋券」轉型為「運動幣」，發放 60 萬份， 每份面額 500 元，發放對象為年滿 16 歲以上國民，皆有資格登記參加抽籤，期望透過更貼近生活、更多元且具彈性的運動補助政策，邀請全民踴躍參與運動，為日常生活注入健康與活力。
運動幣使用範圍除延續原有「做運動」、「看比賽」抵用類別外，為兼顧產業均衡發展，此次新增開放「添裝備」類別，每人最高可抵用 200 元，民眾可使用運動幣添購運動服裝、運動鞋、運動用品或器材，以及運動穿戴裝置等。
「做運動」、「看比賽」類別可 500 元全額抵用，期透過政策引導，促進運動產業，打造人人可參與的優質運動環境，帶動運動產業新動能。
運動幣怎麼登記？身分證分流日期一次看
2026運動幣採用網路登記抽籤方式辦理，登記期間為2026年1月26日（一）上午10時起，至2月8日（日）24時止，共14天，民眾可透過動滋網（500.gov.tw）進行線上登記。
為避免網站壅塞，運動部規劃了分流登記機制：1月26日至1月30日將依身分證字號末碼分流登記，完整順序如下：
1月26日：0、1
1月27日：2、3
1月28日：4、5
1月29日：6、7
1月30日：8、9
1/31起至2/8：全面開放所有民眾登記。
運動幣抽籤結果公布日期與查詢方式
運動幣將於2月12日採線上直播方式公開抽籤，抽出60萬名中籤者。抽籤完成後，系統會於當日下午起陸續發送中籤通知簡訊，民眾也可在2月13日上午10時後，自行登入動滋網查詢是否中籤。
運動部表示，為確保抽籤過程的公平性與透明度，規劃於2月12日以直播方式進行公開抽籤。中籤者可自3月1日10點開始使用，即可前往合作店家消費時使用運動幣折抵，使用期限至當年度12月31日止，給予民眾充裕的使用時間。
2026運動幣登記懶人包
發放金額：每份 500元（共60萬份，採抽籤制）
登記資格：年滿 16歲以上 國民（2010/1/1前出生）
登記時間：1月26日 (一) ～ 2月8日 (日)
登記網站：動滋網
抽籤日期：2月12日（直播抽籤）
使用期限：3月1日至12月31日
資料來源：運動部
