▲蕾菈（左）在去年9月與湯宇（右）離婚。（圖／蕾菈 IG @la.112814）

百萬網紅蕾菈於2025年9月宣布與DJ老公湯宇離婚後，近日被爆料與YouTuber團體「瘋男」成員晨灰關係曖昧，疑似熱戀並同居。晨灰於本月16日被拍到進出蕾菈先前被直擊夜歸的大安區華廈，且樓層一致，而該棟華廈早在蕾菈離婚湯宇前，就被發現她前往相同地點，引發外界揣測兩人關係匪淺。雖然雙方否認緋聞，但蕾菈認了常到晨灰家，強調兩人是很好的朋友。蕾菈爆出與晨灰同居與熱戀傳聞後，雙方皆出面否認，不過蕾菈承認確實經常前往晨灰家，但強調兩人只是「非常好的朋友」，去他家是為了打麻將、玩桌遊或聊天，現場通常有許多朋友，鮮少有單獨相處的情況，並表示自己目前將重心放在工作與小孩，沒有戀愛想法。晨灰則在IG上回應這是「有夠無聊的新聞」，澄清兩人之間並無火花。儘管蕾菈與晨灰都否認緋聞，但兩人近期在影片合作中互動頻繁且親密，包括摟抱、擦身體、洗頭等調情動作，蕾菈更曾戲稱晨灰是「假男友」，且兩人都有配戴唇環，引發網友懷疑。此外，蕾菈早在公開離婚前，就已被媒體捕捉到深夜未回與前夫湯宇的住處，而是獨自前往大安區華廈過夜。蕾菈與前夫湯宇於2025年9月證實和平離婚，結束3年婚姻。然而有媒體指出，蕾菈早在同年8月參加完德州撲克賽事後，就被直擊夜歸該大安區華廈，顯示當時兩人感情可能已生變並分居。而近期晨灰被捕捉頻繁出入同一地點，讓這棟華廈成為關注焦點。晨灰過去的情史也因此事再被提及，他曾與網紅鄭若青傳過緋聞，甚至大方將價值250萬的保時捷借給女方開，但當時女方僅認借車不認戀情。而此次的緋聞，蕾菈則無奈表示兩人太熟、這輩子不可能在一起，並請求外界給予隱私空間。