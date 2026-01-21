我是廣告 請繼續往下閱讀

AI資料中心「吃電」潮越演越烈，康舒董事長許介立透露，去年AI業務占比約20%，今年目標拉到30%，並計畫與合適的雲端服務供應商（CSP）深化合作；他也直言，美國供電不穩、CSP正在到處找解方，帶動資料中心電源需求快速放大。展望後續，康舒2026年在電信領域可望延續成長，此外，康舒已切入CSP供應鏈，預估今年資料中心業績有機會出現2至3倍的成長。目前美國電力供應穩定性仍是一大問題，CSP為了擴建與穩定運轉，正積極尋找多元供電方案，讓電源系統、供電解決方案的機會變得更大。除資料中心電力外，康舒也看好燃料電池業務的放量速度。許介立預期，未來幾年燃料電池需求可望呈現倍數成長；過去客戶多偏好在台灣生產，但因需求量可能持續放大，也評估由泰金寶在墨西哥及美國聖地牙哥的工廠共同支援生產，以因應未來成長動能。康舒近期股價表現強勢，沿著五日均線急漲，1月來已經大漲44%，21日股價下跌4.23%，收在61.1元。