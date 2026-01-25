冬天正是高麗菜最鮮甜、最平價的季節，家裡冰箱總少不了一顆。但除了蒜頭清炒，你還能變出什麼新花樣？名廚吳秉承分享，其實只要利用電鍋，就能做出傳承農業社會的「割稻仔飯」——古早味高麗菜飯。秘訣在於加入一樣「秘密武器」，不僅能完美重現阿嬤留下來的香氣，連挑食的孩子都會忍不住連嗑兩碗！
🟡 名廚私房秘訣：多加「這一味」香氣翻倍
傳統的高麗菜飯精髓在於豬油香。吳秉承師傅指出，現代人注重健康且豬板油取得不易，他特別改用「五花肉絲」煸出天然油脂，並加入靈魂食材「菜脯碎」。菜脯經過乾煸後的鹹香，正是重現古早味的關鍵，讓整鍋飯充滿層次感。
💡 記者實測心得：加這料小孩更愛
記者實際試作後發現，這道「電鍋版」做法真的比想像中簡單。為了增加口感，我稍微調整了食譜，多加了一把「甜玉米粒」進去。結果令人驚喜，玉米的清甜與菜脯的鹹香意外合拍，米飯吸滿蔬菜甜味後，家中小孩竟然主動討第二碗，直呼比外面的炒飯還好吃！
🟡 電鍋版高麗菜飯食譜（約 3-4 人份）
◾ 必備食材：
• 主料： 白米 2 杯、高麗菜碎 50 g
• 靈魂配料： 五花肉絲 50 g、菜脯碎 30 g
• 辛香料： 蒜碎 20 g、蔥花 10 g、紅蘿蔔絲 20 g
• 調味： 鹽巴 1 小匙、胡椒粉 1 小匙
◾ 簡易做法 5 步驟：
1. 乾煸香氣： 熱鍋不加油，先將菜脯碎炒出香味，再放入五花肉絲煸出豬油。
2. 爆香食材： 肉絲出油後，加入蒜碎、蔥花、紅蘿蔔絲炒香（若油量不足可補少許食用油）。
3. 拌入蔬菜： 關火，將高麗菜碎倒入鍋中略微拌勻即可（保持脆度）。
4. 電鍋烹煮： 將炒好的配料倒入內鍋，與洗淨的 2 杯米混合，加入 2 杯水及調味料。
5. 悶飯鬆飯： 外鍋加 1 杯水按下開關。跳起後務必悶 10 分鐘，開蓋後將米飯翻鬆，讓 Q 度均勻。
💡 網友加碼隱藏版配方
在臉書社團「家常菜」中，也有不少煮婦分享自家變奏版。想讓香氣更濃郁的讀者可以嘗試：
• 鮮味升級： 加入蝦米（或蝦皮）爆香。
• 香氣升級： 拌入乾香菇碎或自製油蔥酥。
• 口感升級： 起鍋前撒上芹菜珠，點綴清爽香氣。
這道一鍋到底的料理，不僅解決了清冰箱的煩惱，更是忙碌家長的救星。今晚就試試看，讓這碗「阿嬤的味道」溫暖全家人的胃！
資料來源：吳秉承 承味饌廚房、家常菜
我是廣告 請繼續往下閱讀
傳統的高麗菜飯精髓在於豬油香。吳秉承師傅指出，現代人注重健康且豬板油取得不易，他特別改用「五花肉絲」煸出天然油脂，並加入靈魂食材「菜脯碎」。菜脯經過乾煸後的鹹香，正是重現古早味的關鍵，讓整鍋飯充滿層次感。
💡 記者實測心得：加這料小孩更愛
記者實際試作後發現，這道「電鍋版」做法真的比想像中簡單。為了增加口感，我稍微調整了食譜，多加了一把「甜玉米粒」進去。結果令人驚喜，玉米的清甜與菜脯的鹹香意外合拍，米飯吸滿蔬菜甜味後，家中小孩竟然主動討第二碗，直呼比外面的炒飯還好吃！
◾ 必備食材：
• 主料： 白米 2 杯、高麗菜碎 50 g
• 靈魂配料： 五花肉絲 50 g、菜脯碎 30 g
• 辛香料： 蒜碎 20 g、蔥花 10 g、紅蘿蔔絲 20 g
• 調味： 鹽巴 1 小匙、胡椒粉 1 小匙
1. 乾煸香氣： 熱鍋不加油，先將菜脯碎炒出香味，再放入五花肉絲煸出豬油。
2. 爆香食材： 肉絲出油後，加入蒜碎、蔥花、紅蘿蔔絲炒香（若油量不足可補少許食用油）。
3. 拌入蔬菜： 關火，將高麗菜碎倒入鍋中略微拌勻即可（保持脆度）。
4. 電鍋烹煮： 將炒好的配料倒入內鍋，與洗淨的 2 杯米混合，加入 2 杯水及調味料。
5. 悶飯鬆飯： 外鍋加 1 杯水按下開關。跳起後務必悶 10 分鐘，開蓋後將米飯翻鬆，讓 Q 度均勻。
💡 網友加碼隱藏版配方
在臉書社團「家常菜」中，也有不少煮婦分享自家變奏版。想讓香氣更濃郁的讀者可以嘗試：
• 鮮味升級： 加入蝦米（或蝦皮）爆香。
• 香氣升級： 拌入乾香菇碎或自製油蔥酥。
• 口感升級： 起鍋前撒上芹菜珠，點綴清爽香氣。
這道一鍋到底的料理，不僅解決了清冰箱的煩惱，更是忙碌家長的救星。今晚就試試看，讓這碗「阿嬤的味道」溫暖全家人的胃！
食材
- 白米2 杯
- 高麗菜碎50 g
- 五花肉絲50 g
- 菜脯碎30 g
- 蒜碎20 g
- 蔥花10 g
- 紅蘿蔔絲20 g
- 鹽巴1 小匙
- 胡椒粉1 小匙
- 熱鍋不加油，先將菜脯碎炒出香味。
- 再放入五花肉絲煸出豬油。
- 肉絲出油後，加入蒜碎、蔥花、紅蘿蔔絲炒香（若油量不足可補少許食用油）
- 關火，將高麗菜碎倒入鍋中略微拌勻即可（保持脆度）
- 將炒好的配料倒入內鍋，與洗淨的 2 杯米混合，加入 2 杯水及調味料。
- 放入電子鍋按炊飯。一般白米模式即可。也可使用大同電鍋，外鍋加1杯水即可。煮好後務必悶 10 分鐘。
- 開蓋後記得將米飯翻鬆，讓 Q 度均勻。