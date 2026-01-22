我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蕾菈出面回應自己和晨灰的關係。（圖／IG@la.112814）

YouTuber蕾菈日前被直擊多次出入台北市大安區一處大樓，被外界猜測新戀情曝光，而該住處正是網紅團體「瘋男」成員晨灰的住家。由於兩人近期合作頻繁，加上時間點正好落在蕾菈離婚後不久，為此蕾菈出面回應兩人關係「只是朋友」，而男方過往情史也曝光。蕾菈與晨灰近來不僅在台灣拍片，還一同前往新加坡、上海等地合作拍攝，晨灰更曾在影片中扮演蕾菈的「假男友」，互動自然讓不少粉絲霧裡看花，因為蕾菈才在去年9月宣布與DJ湯宇離婚，恢復單身僅約4個多月便傳出新緋聞，成為了網友的關注焦點。針對緋聞傳言，蕾菈出面澄清強調兩人只是「非常好的朋友」，目前完全沒有戀愛的打算，直言「心臟已經獻給工作。」她解釋會常到晨灰家，是因為一群朋友固定聚在一起打麻將、玩桌遊或聊天，並非外界想像中的單獨約會，她也篤定地說，兩人因為太過熟悉，「這輩子都不可能在一起。」晨灰方面也對緋聞感到無奈，他在寫下「有夠無聊的新聞」，直言和蕾菈沒有曖昧火花，只是再普通不過的朋友，兩人皆否認戀情傳聞。事實上，蕾菈近一年人生變化不小，除了離婚，她也宣布退出經營多年的「反骨男孩」；至於晨灰，他過去曾與網紅鄭若青傳出緋聞，當時因出借價值約250萬元的保時捷而引發關注，但雙方始終未承認交往。回顧蕾菈、晨灰兩人的緣分，其實早在6年前就在整人挑戰影片中合作，蕾菈也多次感謝晨灰帶她接觸健身，如今再度因互動頻繁被點名戀情，雙方已明確劃清界線，表示關係僅是單純好友與「牌友」，讓這段傳言暫時畫下句點。