▲霍諾德將在週六（24日）挑戰徒手攀爬台北101外牆，今日起台北101周遭已開始圍起柵欄。（圖／Threads@frank115515授權提供）

Netflix推出全球直播特別節目《赤手獨攀台北101：直播》，請來美國攀岩好手艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）挑戰徒手攀登台北101，將在本週六（24日）全程將不使用安全繩索，攀爬508公尺的玻璃、大樓外牆，挑戰引發全台民眾關注，目前信義區周邊也陸續圍起防護欄、交通管制，《NOWNEWS》整理挑戰開始時間、最佳觀賞位置、直播，沒有訂閱Netflix的觀眾，到台北101對面公園也能看到免費直播。台灣時間1月24日早上9點開始，預計將直播兩個小時，可在Netflix看到全程直播。節目還會有5位直播嘉賓一同參與並解說，包括Elle Duncan（主持人）、Emily Harrington、Mark Rober、Seth Rollins與Pete Woods。21日起至24日台北101周遭將實施交通管制，今日松智路、信義路週邊已被民眾目擊圍起柵欄，就連台北101對面信義廣場也圍起柵欄，台北電影委員會與各國團隊進行架設器材與大螢幕動作，官方目前未公布具體方位，不過台北101正面（信義路那側）為南面，根據演練以及位置推測，攀爬處應為偏東側或東南角，也就是說在台北101正面的信義路上，最有機會看到挑戰過程。不過台北101董事長賈永婕也於IG發文呼籲，請勿闖入管制區域、請勿自行操作無人機拍攝，，「節目內容非常豐富，除了精彩畫面，還有主持人與世界級極限攀爬好手的即時講解，一定能看到許多難得一見、近距離卻更安全的精彩瞬間。」