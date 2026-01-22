我是廣告 請繼續往下閱讀

▲查理曝光在瑞典生小孩的費用。（圖／翻攝自IG@coindevanity）

美妝YTR查理嫁給瑞典老公Jonas後，2024年開始在瑞典生活，去年11月生格新手媽媽，昨（21）日她分享在瑞典生小孩的費用，竟然只要台幣451元，把她驚呆，「停車費還比這個貴！」查理一直忘記繳生產時的帳單，收到醫院寄來的通知，她一看好奇PO上網，「你們猜在瑞典生小孩要多少錢？」她先是說自己採用自然產，有打無痛麻醉，生完在醫院的飯店住了三個晚上，產房和飯店都是單人房而且包吃包住，醫生每天都會到房間檢查，寶寶的預防針也沒落下。沒想到這樣竟然只要瑞典克朗130元，換算成台幣是451元，查理嚇喊，「看到帳單時我都驚呆了，停車費還比這個貴勒！」而且照片中的60元，是她遲交的罰款。不少網友留言，「好友善母嬰的國家」、「好扯」、「福利太好了吧」。事實上，當時查理也一度猶豫要不要回台灣生產，但只要想到長途飛機，加上回台後要另外租房子，小孩出生後得申請護照、文件，做各種檢查才能再回瑞典，讓查理卻步，「更別提還有一堆寶寶出生後的用品、推車…等大包小包都要買好再搭飛機帶回瑞典，光想到就覺得…我還是待在瑞典原地耍廢吧！」當時有很多網友擔心她，想勸她回台灣生，她還為此發了一篇長文要大家放心，「我是在瑞典醫院生產，又不是在亞馬遜叢林野外求生，真的沒什麼好擔心的，大家不用再私訊勸我回台灣生了，放寬心！」