強烈大陸冷氣團今（22）日持續影響台灣，中央氣象署一早發佈低溫特報、大雨特報以及強風特報，提醒今日基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率；今、明兩天苗栗以北、宜蘭地區及金門有持續10度左右、連江有持續6度左右或以下氣溫，台中、南投、雲林、嘉義、台南、高雄地區有10度以下氣溫發生；且新北、桃園等12縣市沿海地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，提醒民眾多加注意防範。
北北基大雨特報！氣象署：全台16縣市防範低溫
⚠️低溫特報
📍影響時間：22日上午至23日
🟠橙色燈號（非常寒冷）：新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣。
🟡黃色燈號（寒冷）：台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市。
🟡大雨特報
📌影響時間：22日
📍大雨：基隆北海岸、台北市山區、新北市山區。
⚠️強風特報
📍影響時間：22日上午至23日晚上
🟡黃色燈號：新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、台東縣、澎湖縣、連江縣。
📌低溫特報怎麼看？
🟡黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下。
🟠橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下，或平地最低氣溫攝氏10度以下、且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下。
🔴紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下。
資料來源：中央氣象署
我是廣告 請繼續往下閱讀
⚠️低溫特報
📍影響時間：22日上午至23日
🟠橙色燈號（非常寒冷）：新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣。
🟡黃色燈號（寒冷）：台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市。
🟡大雨特報
📌影響時間：22日
📍大雨：基隆北海岸、台北市山區、新北市山區。
📍影響時間：22日上午至23日晚上
🟡黃色燈號：新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、台東縣、澎湖縣、連江縣。
🟡黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下。
🟠橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下，或平地最低氣溫攝氏10度以下、且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下。
🔴紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下。
資料來源：中央氣象署