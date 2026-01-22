我是廣告 請繼續往下閱讀

▲百萬插畫家蓋彼近日以AI嘗試重啟動畫，卻因筆下角色妞妞「脫褲、開腿」的畫面設計引發爭議。（圖／翻攝自蓋彼 Gabi SDK臉書）

知名插畫家蓋彼日前在臉書粉絲專頁PO出動畫人物妞妞脫褲子開腿的影片，引來討論，但從蓋彼的發文中可看出，她是利用AI當成輔助工具，結果妞妞就變成這樣，和她過去繪製的妞妞形象大不同。事實上，蓋彼除了是插畫家之外，也和許多藝人熟識，日前吳心緹被拍到陪失婚的范姜彥豐出遊，蓋彼也是同行者之一，當起陪玩姐姐相當暖心。去年12月吳心緹被拍到和范姜彥豐一同到親子景點遊玩，當時蓋彼也是同行朋友之一，兩位女生不時當陪玩姐姐，讓范姜彥豐能放鬆一下，互動非常溫馨。蓋彼過去以情侶日常、兩性互動走紅，累積百萬粉絲。尤其她創造的人物「建寶、妞妞」動畫短片更轟動一時，只是她在2024年底突然停更，期間也有許多粉絲敲碗回歸，近日她才在臉書說明停更原因，關鍵在於男主角「建寶」的配音員，因個人因素無法再參與後續錄製，她坦言對方的聲線已與角色高度綁定，即便嘗試找不同人試配，整體感覺始終不對勁，加上自己對角色完整度與情感連結的堅持，久而久之便失去持續製作的動力。不過她也考慮重新啟動畫作，同步貼文附上新的片段，竟然是妞妞開腿脫褲的畫面，引發粉絲不安與大量討論。蓋彼也再度發文澄清，「AI玩笑過頭了...跟大家說聲抱歉！之後我會用它來輔助創作，但不會再開相關玩笑了」。