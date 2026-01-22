氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮，在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄中表示，強烈大陸冷氣團已正式影響台灣，北台灣整天濕冷，清晨氣溫明顯下探，今晨最低溫為新北石門、雲林古坑8.7度。今、明兩天北部濕冷、東半部有雨，中南部早晚偏冷。週末起冷空氣減弱，氣溫逐日回升，但日夜溫差大。下週二下午再有東北季風南下，北、東部轉雨降溫，天氣變化明顯，尤其早晚低溫與日夜溫差需特別留意，提醒民眾多加注意。
今晨石門、古坑8.7度！強烈大陸冷氣團達標 北台灣整日濕冷
吳德榮指出，昨日全台各地最高氣溫約落在16至26度之間，今晨迎風面雲層增厚，降水回波發展，伴隨局部降雨。截至清晨6時22分，台北測站最低溫降至11.4度，符合「強烈大陸冷氣團」標準，但距離寒流仍有一段差距。
觀測資料顯示，本島平地最低氣溫集中在中北部與中南部山區周邊，新北石門、雲林古坑皆測得8.7度，嘉義竹崎8.8度，桃園楊梅8.9度，整體強度與歐洲模式模擬相當接近，各地平地最低溫約在9至11度之間。白天氣溫方面，北部約9至13度，中部9至21度，南部10至24度，東部11至22度。
最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今、明兩天強烈大陸冷氣團持續籠罩。北台灣今日整天濕冷，北部與東半部有局部降雨，明日白天起北部轉為多雲，東半部仍有短暫降雨機會；中南部則維持多雲到晴，白天偏涼、清晨與夜間明顯偏冷。雖然冷空氣強度尚未達寒流，但濕冷條件使體感溫度偏低，尤其北台灣「感覺特別冷」，須加強保暖。
週六回暖天氣好轉！下週二另一波冷空氣再報到
週六至下週二（24日至27日）冷空氣逐步減弱，各地天氣趨於穩定，大多為晴到多雲型態，僅東半部偶有零星降雨。白天氣溫將逐日回升，轉為溫暖舒適，但夜間輻射冷卻效應明顯，清晨偏冷，日夜溫差拉大，需留意穿著調整。
下週二下午起，另一波屬於東北季風等級的弱冷空氣南下，北部與東部雲量增多並轉雨，氣溫再度下降。下週三（28日）北部雨後轉多雲，中南部晴時多雲，東半部仍有局部短暫雨；下週四、五（29、30日）西半部以多雲到晴為主，東半部則維持零星降雨機率。
中央氣象署發布大雨、低溫、強風特報！警戒地區一次看
⚠️低溫特報
📍影響時間：22日上午至23日
🟠橙色燈號（非常寒冷）：新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣。
🟡黃色燈號（寒冷）：臺中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市。
🟡大雨特報
📌影響時間：22日
📍大雨：基隆北海岸、台北市山區、新北市山區。
⚠️強風特報
📍影響時間：22日上午至23日晚上
🟡黃色燈號：新北市、桃園市、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、臺東縣、澎湖縣、連江縣。
資料來源：「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄、中央氣象署
