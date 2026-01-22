我是廣告 請繼續往下閱讀

▲三上悠亞（中）遭不當拍攝，隊長梓梓（左）不忍出面發聲，呼籲粉絲、球迷自重。（圖／記者張一笙攝）

觀眾席應援遭偷拍 不當角度引發爭議

▲三上悠亞上周身穿浴衣應援。（圖／記者張一笙攝）

隊長梓梓出面呼籲 籲停止危險拍攝

日本前AV女優三上悠亞本季加入台灣職籃夢想家啦啦隊後，一舉一動都成為場邊焦點，上週球團舉辦主題活動《夢の戀》，啦啦隊全員換上浴衣搭配短褲的造型登場，視覺風格融合日系祭典感與球場應援元素，吸引大量球迷拍照分享。三上悠亞也以清新可愛的浴衣造型亮相，在觀眾席與場邊來回互動，氣氛相當熱烈，活動照片隨即在社群平台快速擴散，討論度居高不下。不過賽後隊長梓梓卻憤怒發聲，原來是有人從一樓用不到角度偷拍三上悠亞並上傳，讓她氣得出面呼籲粉絲不要「用危險角度拍攝」。當天活動結束後，網路上卻流出數張爭議畫面，有球迷疑似從一樓仰角拍攝站在二樓應援的三上悠亞，因角度過低且過於貼近身體線條，導致短褲下緣畫面被刻意捕捉，照片迅速被轉傳，引發粉絲不滿，許多網友認為這類拍攝方式已超出單純記錄應援的範圍，帶有明顯性暗示與物化意味，也讓啦啦隊成員在不知情的狀況下成為被消費的對象。事件延燒後，不少支持者在社群留言批評偷拍三上悠亞的行為，直言這樣的拍攝方式不僅讓當事人感到不適，也可能影響其他啦啦隊成員對觀眾互動的安全感，有球迷指出，啦啦隊站上看台本意是拉近與球迷距離，但若遭到惡意取角度拍攝，反而會造成心理壓力，未來可能被迫減少與觀眾的近距離互動，最終影響整體觀賽體驗與應援文化。面對爭議擴大，夢想家啦啦隊隊長梓梓主動在社群發聲，呼籲球迷不要再以危險或不尊重的角度拍攝成員，更不應將相關畫面上傳散布，她強調啦啦隊的工作是帶動氣氛與陪伴球迷觀賽，而不是成為被獵奇拍攝的對象，希望大家能以基本尊重對待表演者，此番發言獲得不少粉絲支持，認為球團與隊長願意公開表態，有助於建立更安全的應援環境。近年隨著啦啦隊關注度提升，拍攝尺度與觀眾行為也屢次成為討論焦點，從跟拍、近距離拍攝到不當取角度，相關爭議時有所聞。對啦啦隊成員而言，能在安心且被尊重的環境中工作，才能長期維持健康的應援文化，也讓球迷回歸單純支持球隊與表演的初衷。