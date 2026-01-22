我是廣告 請繼續往下閱讀

▲男星朴有天（如圖）和舊愛黃荷娜曾因一起吸毒被捕。（圖／翻攝自朴有天IG@6002yoochun）

返國理由遭質疑 「為孩子」說法被打臉

▲朴有天舊愛黃荷娜（如圖）在涉毒逃亡期間還懷孕，並曝光這次自首原因，是為了養小孩。（圖／翻攝自黃荷娜IG）

比通緝更可怕？海外糾紛浮上檯面

供出藝人名單換減刑 演藝圈高度震盪

朴有天前未婚妻、南陽乳業創辦人外孫女黃荷娜近年多次捲入毒品爭議，日前在柬埔寨金邊國際機場被逮捕後，隨即遣返回韓國，結束一段海外逃亡生活，檢方指出她返國後已被正式羈押起訴，案件性質不僅涉及個人吸毒行為，更牽扯出多名相關人士，案情複雜程度遠超外界原先想像。此消息曝光後，再度引發韓國社會與演藝圈高度關注，相關討論迅速延燒。黃荷娜對外曾表示，選擇回國是為了孩子的未來，希望面對司法、重新開始，然而資深媒體人吳赫鎮在YouTube節目中爆料，根據警方與消息來源確認，黃荷娜其實早在返韓前就已與警方協調好入境時間，等同於「安排自首」。吳赫鎮更質疑，黃荷娜過去多次向友人訴苦「父母斷金援、經濟拮据」，但實際返國時卻身穿價值數百萬韓元的名牌羽絨衣，與她對外塑造的窮困形象明顯不符，讓外界對其動機產生更多疑問。吳赫鎮進一步指出，黃荷娜明知自己仍在國際追緝名單上，卻選擇主動返韓，背後恐怕另有原因，他直言若只是經濟壓力或思念家人，完全沒有必要冒險回國，真正的關鍵可能在於她於海外捲入「比被通緝更可怕」的糾紛，相關說法也讓焦點轉向她在海外期間的交友圈與生活背景，外界猜測她可能面臨無法自行處理的危險處境，才選擇回到司法體系保護之下。除了本人爭議不斷，黃荷娜丈夫的身分同樣成為調查焦點，吳赫鎮透露警方掌握線索顯示，其丈夫疑似與犯罪組織有所牽連，甚至涉及海外商業糾紛與貪污問題，目前仍在釐清中。至於黃荷娜為何會在果川警察署接受調查，則是因為另一名涉案人士A某主動供出她的吸毒行為，儘管黃荷娜入境後一度否認吸毒與販毒指控，但警方已掌握具體時間、地點與相關證據，使她的說法難以自圓其說。最引發外界譁然的，是黃荷娜在調查過程中供出多名藝人的行為，吳赫鎮指出她清楚知道，唯有提供「具體且有證據的他人犯罪事實」，才有機會獲得減刑，因此她點名的對象，極可能並非空穴來風。據了解，黃荷娜在海外期間曾試圖操控證詞，透過熟人影響共犯說法，返韓後則改採全面配合策略，供出名單在圈內掀起不小震盪。檢方目前已依據相關證詞深入查證，這起橫跨海外的吸毒風波，隨著司法程序推進，恐怕還會牽扯出更多未曝光的內幕。