▲台中公園裡的「更樓」，是吳鸞旂公館留下的遺跡。（圖／翻攝畫面）

▲位在台中市太平區的吳鸞旂墓園，已成為台中市定古蹟。（圖／翻攝台中市文化資產處）

在台中的歷史洪流中，除了廣為人知的霧峰林家，曾有另一個家族在百年前的台灣中部寫下驚人的財富傳奇 。吳鸞旂家族不僅在清領時期協助巡撫劉銘傳建設省城，更曾擁有廣達800甲、相當於73座台北大巨蛋園區的土地，在當時的台中可謂是首屈一指的巨富 。然而，這段跨越三代的豪門故事，卻經歷了從富過半邊天到債台高築、連電費都難以籌措的落寞轉折，令人不勝唏噓 。吳家祖先最早在明末時期隨鄭成功渡海來台，於台南一帶發跡，隨後透過土地墾拓一路北上至彰化平原 。直到吳鸞旂的父親吳景春遷居台中後，家族事業正式在當地生根，並藉由與霧峰林家聯姻累積了龐大的政經資源 。1887年，劉銘傳計畫在台中興建省城，年僅25歲的吳鸞旂因其財力與名望被拔擢為「董工總理」，並被百姓尊稱為「吳部爺」 。即便後來建城計畫因巡撫更換而腰斬，進入日治時期的吳鸞旂憑藉著柔軟的身段與八面玲瓏的社交手腕，依然穩坐政商權力核心，甚至被日本政府委任經營鴉片、投資彰化銀行 。吳鸞旂於1922年過世後，其龐大家業由長子吳子瑜繼承 。與父親圓融穩健的作風不同，吳子瑜身上流淌著更為浪漫且具備強烈民族認同的血液 。在日治時期，他為了展現漢人的氣魄，不惜在台中火車站後站耗資15萬日圓興建占地400多坪、可容納600多人的「天外天劇場」，這筆預算甚至高達其家族總資產的三分之一 。這座劇場設計宏偉，內部甚至有仿古希臘的觀劇廳，當時被譽為可與日本東京寶塚劇場媲美 。然而，吳子瑜的闊氣與豪爽也成為家產流逝的伏筆 。他不僅在自家東山別墅招待詩友吃住娛樂，更因為深厚的國族認同，在二戰後為修復國父孫中山曾下榻過的旅館「梅屋敷」，毅然賣掉天外天劇場籌措200萬元資金 。不幸的是，這座修繕完工的旅館隨後被國民黨政府接收，重建誌上卻對其貢獻隻字未提 。到了晚年，吳子瑜因事業經營不如父親成功，加上頻頻納妾的花費與對外資助的龐大開銷，最終落入債務纏身的境地 。這份沉重的家族重擔，最後落到了吳子瑜的獨生女吳燕生肩上 。吳燕生的成長過程充滿戲劇性，由於她是吳家唯一的親生女兒，吳子瑜為了蒙騙重男輕女的祖父吳鸞旂，甚至從小讓她女扮男裝 。在父親的精心栽培下，吳燕生展露了過人的才氣，16歲便能在各大詩會中與父親包辦前兩名，更曾於1935年的全島聯吟大會中奪得狀元 。但當她長大後才發現，家中的光鮮亮麗早已是強弩之末 。1951年吳子瑜過世後，吳燕生獨力扛起家計，曾落魄到連日常電費都難以負擔 。為了維持家族榮光與生存，她曾努力將「吳家花園」轉型為飯店經營，在報紙上大打廣告，吸引如蔣經國、大明星孫越等名人造訪 。然而因地處偏遠加上入不敷出，依然無法扭轉頹勢，家族土地最終只能陸續變賣抵債 。1976年，吳燕生代表台灣赴美參加世界詩人大會奪魁，這份榮耀成了她生命最後的光輝，回台後她便因心臟病與世長辭，享年61歲 。如今，位於台中太平的吳鸞旂墓園，在現代別墅群的包圍中顯得神祕而肅穆 。這座百年前極盡奢華、擁有巴洛克風格護牆與九座方尖碑的墓園，是吳家曾經富甲一方的最後見證 。而曾經輝煌的天外天劇場，在經歷多次轉手與改建後，最終於2021年被拆除精光 。