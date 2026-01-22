我是廣告 請繼續往下閱讀

今年度的中央政府總預算拖過元旦，迄今都還未付委審查，行政院長卓榮泰表示，總預算代表總統對國家的願景以及政院的施政計畫，不容許被延宕與被分割，他要求與立法院辯論、對話，而非由立法院挑三揀四、阻礙國家進步。國民黨立院黨團書記長羅智強也接招，並說願意由國民黨團三長與行政院三長辯論。羅智強說，「正面迎戰！直球對決！民意裁判」，他堅信真理越辯越明，辯論即是檢驗政府的起點；這絕非口舌之爭，而是一場全國民意的總體檢。國民黨團深信，民意終將站在「顧民意、護法治、爭公義」的一方。他說，國民黨團具體要求舉辦三場正式電視公開辯論，並提升為「三長對三長」的全面對決：第一場：黨團總召傅崐萁對決卓榮泰；第二場：黨團書記長羅智強對決行政院副院長鄭麗君；第三場：首席副書記長林沛祥對決行政院秘書長張惇涵。羅智強表示，本次辯論將針對預算編列的「合法性、合理性、正當性」，以及行政院應落實立法院三讀通過法案的「憲政義務」，向全民說清楚、講明白。國民黨團三長將在辯論中，具體揭露行政院如何公然違法，以捍衛我國的財政紀律及法治精神。羅智強呼籲，卓榮泰說到做到，切勿閃躲，朝野應在最短時間內敲定辯論的時間與地點。國民黨團已整軍待發，為了捍衛法治，必須讓公理正義的陽光照進行政院、照進總統府；讓115年中央政府總預算案的違法亂紀之處，全數攤在陽光下供全民檢視，交由全民裁判。