我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統川普排除動用武力奪取格陵蘭島，並宣布與北約達格陵蘭框架協議，美股四大指數週一全數反彈走高，其中費半大漲逾3%，帶動台北股市今（22）日開盤上漲124.76點、來到31371.13點。大盤開高之際，中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲1.57點、來到294.73點。權值股全數走高，權王台積電開盤上漲30元、來到1770元；鴻海開盤上漲4.5元、來到223.5元；台達電開盤上漲65元、來到1200元，再創新天價。川普在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇期間（WEF）指出，在與北約秘書長呂特會面後，已就格陵蘭議題安排達成一項框架協議，因此不再需要對反對相關計畫的歐洲國家祭出新一輪關稅。川普在社群平台發文表示，這項框架不僅涉及格陵蘭，也涵蓋整個北極地區的未來安排。川普進一步透露，該框架將涵蓋美國參與格陵蘭礦產開採權，以及「金穹」飛彈防禦系統合作計畫，顯示格陵蘭在資源與國安層面的戰略重要性。相關消息公布後，市場對美歐貿易摩擦升溫的擔憂暫時消退。歐洲議會週三暫停批准歐盟和美國在去年7月達成的貿易協議，歐洲議會貿易委員會主席朗吉警示，川普最近計劃對歐洲國家徵收10%至25%的關稅，這違反了貿易協議條款。美股四大指數昨日全數走高，道瓊指數大漲588.64點或1.21%，收49077.23點，那斯達克指數上漲270.502點或1.18%，收23224.825點，標普500指數上漲78.76點或1.16%，收6875.62點，費半指數大漲247.88點或3.18%，收8042.07點。科技五大巨頭漲跌互見，Meta上漲1.46%，蘋果上漲0.39%，Alphabet上漲1.98%，微軟下跌2.29%，亞馬遜上漲0.13%。半導體股全數走高，AMD上漲7.71%，博通下跌1.14%，輝達上漲2.87%，應用材料上漲2.20%，高通上漲1.49%，美光上漲6.61%。台股ADR漲跌互見，台積電ADR下跌0.32%，日月光ADR上漲0.42%，聯電ADR上漲3.25%，中華電信ADR下跌0.14%。