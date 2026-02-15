我是廣告 請繼續往下閱讀

▲羊群看到遊客手拿飼料太熱情包圍起來，不少人因此驚嚇逃竄。（圖／記者張鴻儀攝）

▲霧島神話之里公園內的溜滑梯，可透過控制桿控制速度，可刺激可安全。（圖／記者張鴻儀攝）

近年九州旅遊除了神社與美食外，結合自然景觀與體驗設施的戶外景點也逐漸受到關注。其中，位於宮崎縣與鹿兒島縣交界一帶的高千穗牧場 與霧島神話之里公園，憑藉特色裝置與親子同樂設施，在日本旅遊市場中累積高人氣，成為自駕旅人規畫行程時的熱門選項。位於宮崎縣都城市的高千穗牧場，是日本三大牧場之一，同時也是南九州規模最大的牧場。坐落於霧島連山山麓，占地遼闊、視野開闊，可一覽草原與群山交織而成的自然景觀，長年吸引家庭旅遊與戶外愛好者造訪。牧場內除可近距離接觸牛、羊、馬等動物外，也設有餐飲與休憩空間，讓遊客能放慢腳步享受自然氛圍。NOWNEWS記者觀察牧場內的羊群都非常聰明，只要遊客投錢買飼料，羊群就會成群結隊圍過來爭搶，讓遊客享受被圍繞的感覺，還有人因此嚇得驚聲逃竄。而在園區內的「羊之丘展望台」，牧場設置一道 「任意門（どこでもドア）」 ，近年也成為話題焦點。記者觀察這道門並非只是塗上油漆的木板門，而是塑鋼材質，造型吸睛，豎立在遼闊草原中央，背景即是藍天與山景，不少遊客特地前來拍照留念，成為高千穗牧場最具代表性的打卡景點之一。此外，牧場的乳製品同樣是來訪遊客不可錯過的重點。特別是牧場自製的牛奶霜淇淋，口感濃郁卻不膩口，是園區內最受歡迎的品項之一，也成為許多旅人到訪牧場的必吃美食。離開高千穗牧場後，不少遊客會順道前往位於鹿兒島縣霧島市，只需要10分鐘車程的霧島神話之里公園。該公園位於高地，天氣晴朗時可遠眺霧島連峰，視野相當開闊。其中最具代表性的設施，為全長390公尺的超長溜滑梯（スーパースライダー），是不少旅客行程中的重頭戲。不過從停車場到溜滑梯頂端，還得經過501階樓梯，不想這麼累可付費搭乘園區小火車，輕鬆省力。下車之後遊客需先搭乘吊椅登上山丘頂端，再從高處一路滑行而下。吊椅加溜滑梯體驗一次為 600 日圓，溜滑梯是透過乘坐滑板，可透過調整前方控制桿自行決定滑行速度，可快可慢，即使速度感十足，也能依個人狀況調整節奏，讓孩童與大人都能安心體驗。沿途還能欣賞壯麗山景，兼具刺激與安全性。霧島神話之里公園屬於戶外高地，氣候變化較快，建議留意天氣狀況並攜帶保暖衣物。雖然部分設施需另行付費，但多數體驗者認為，以景觀條件與娛樂性而言仍相當值得。