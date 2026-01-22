根據中央氣象署，強烈大陸冷氣團影響清晨低溫7度天氣，快喝咖啡優惠暖身。星巴克STARBUCKS表示，今（22）日起連續2天「星巴克買一送一」，全台門市、外送優惠都便宜。路易莎LOUISA COFFEE表示，開賣新春禮盒，濾掛、咖啡豆超值5折買法分享，5組再享88折。《NOWNEWS今日新聞》整理月底最划算連鎖咖啡優惠推薦。
星巴克：買一送一喝2天！全台門市、外送咖啡優惠
星巴克表示，全台門市星送禮擁抱日一起分享優惠，即日起至1月23日（五），星禮程會員使用星送禮，購買大杯那堤雙杯組、大杯美式咖啡雙杯組，其中一杯星巴克招待（二杯限一次領取）。
提醒大家，本活動僅限全額使用APP星送禮購買支付，活動期間不限購買次數。星星可累計；Bonus Star將於完成兌換後之24小時內生效，顧客可自行登入星巴克網站或APP查詢；本活動不適於門市內星禮程活動、外送外賣、預訂、行動預點服務；星送禮電子兌換憑證使用注意事項請依券面上說明為準。
根據星巴克官網，「買一送一」外送好友分享日咖啡優惠喝起來，即日起至2026年1月27日、每週三至五指定品項好友分享，活動期間全日於外送平台foodomo購買兩杯特大杯冰熱／風味一致的那堤、特選美式咖啡、焦糖可可碎片星冰樂，其中一杯由星巴克招待。
《NOWNEWS今日新聞 》記者幫大家好算每杯咖啡優惠價格：
2杯「特大杯特選美式咖啡」優惠140元（原價280元）、平均一杯70元。
2杯「特大杯那堤」優惠價155元（原價310元）、平均一杯77.5元。
2杯「特大杯焦糖可可碎片星冰樂」優惠價195元（原價390元）、平均一杯97.5元。
提醒大家，為避免外送顧客久候，門市會依現場及外送訂單量調整接單時間，請依外送平台顯示為準；為維持飲品最佳風味，星巴克將依外送配方製作；除菜單上提供的客製化選項外，不接受額外備註或是電話溝通其他客製化服務項目；加購收費的客製化項目將不適用任何優惠；活動適用外送服務之指定品項與活動辦法，依外送平台提供內容為準；活動商品依門市現場庫存為主，售完為止。
路易莎：新春咖啡禮盒開賣！超值5折買法曝
根據路易莎咖啡官網，「馬躍新春・心意入禮」新春禮盒開賣，即日起至3月2日期間限定三大超值優惠：
◾️經典濾掛組：任選4盒濾掛咖啡，一組5折。
◾️豪華咖啡豆組：任選4包半磅咖啡豆，一組75折（部分商品除外）。
◾️精選綜合組：任選2盒濾掛5折＋2包半磅咖啡豆75折
單筆訂單滿5組（含）以上，再享88折。
提醒大家，精美禮盒包裝加購20元（不在折扣範圍內，請洽門市人員）；優惠不重複，亦不與其他行銷活動並行（自備環保杯折5元除外）；實體門市限定，不適用外送及網路訂餐服務；以門市實際販售商品與庫存為準；不適用集點及點數兌換。
資料來源：中央氣象署、星巴克、路易莎
