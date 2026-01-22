我是廣告 請繼續往下閱讀

基隆市仁愛區樂利三街一住處大型社區於，昨（21）日深夜驚傳重大火警！濃煙迅速灌滿大樓，仁愛分隊小隊長詹能傑為搜救受困的羅姓女住戶，三度冒險進出火場，更在危急時刻捨身將面罩讓給對方使用，導致自己吸入過量濃煙失聯，送醫後不幸殉職；而被救出的女子最終亦傷重不治。這起火災共造成2死悲劇，起火原因正由相關單位進一步釐清中。事發在21日晚上10點多，基隆一處社區2樓突然起火，火勢猛烈還不斷延燒，濃煙竄出後灌滿樓梯與公共空間，一度傳出4、5、6樓都有人受困，警消獲報到場，緊急疏散上百人的同時佈水線灌救，共有5人輕微嗆傷送醫。在起火的住戶中，一名年約70多歲的余姓老婦逃出後，向消防員求救，哭喊「我女兒還在裡面！」消防二話不說衝進火場，進入搜索時發現，屋內空間不僅狹小，更堆放了大量雜物與衣物「宛如小型回收場」，消防隊採取分批背負空氣瓶的方式輪替進入火場，殉職的小隊長詹能傑在第2次撤出時，特別叮囑門後與床邊的雜物極易滑落「衣服堆得像山」、「一碰就會山崩」，提醒弟兄們千萬要當心。直到凌晨1時許，小隊長詹能傑第三度重返火場，終於在堆積如山的雜物中，尋獲受困的羅女，當時她已被重物壓困且呼吸困難，詹能傑毅然決定將自己的面罩交給對方使用，然而現場火勢與濃煙突然加劇，失去防護的詹能傑在吸入大量濃煙後與同仁失聯，一小時後被同人救出，但遺憾的是，經過數小時緊急搶救，小隊長詹能仍於清晨5時許宣告不治；而受困的羅女送醫治療後，也於今天上午身亡，令人相當悲痛。