我是廣告 請繼續往下閱讀

今年度的中央政府總預算迄今未付委審查，行政院長卓榮泰表示，要求與立法院辯論、對話，不過不到三小時，政院發言人李慧芝說，國會是最大、最好的公開平台，有最公平的制度，與最透明的直播，卓揆非常期待能在國會殿堂辯論。民眾黨立院黨團總召黃國昌酸，卓榮泰先叫戰後龜縮，總統賴清德要上場救援阿斗嗎？黃國昌說，卓榮泰先叫囂要求直接辯論，卻不到兩小時馬上態度急轉彎，派發言人出來說只願意到國會來，為自己的怯戰找藉口，真是笑死人！「堂堂行政院院長，只剩一張嘴，先叫戰再龜縮，請問這是哪招？」黃國昌說，「面對這個扶不起的阿斗，賴清德有勇氣上場救援嗎？我願意連同軍購特別條例，一併與賴清德公開辯論！只要多數人民認為賴清德總統講得比我有道理，我以台灣民眾黨主席身分公開承諾黨團八票就支持行政院版軍購特別條例！」黃國昌說，希望賴清德有勇氣出來面對，「千萬不要像自己任命的行政院阿斗，躲在發言人與綠媒背後！如果連這種勇氣與擔當都沒有，真的會讓全體國人失望怎麼會有如此怯懦、毫無擔當的國家領導人。」