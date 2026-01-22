結帳時掏出泛黃紙片，竟然還能用！近日有網友目擊顧客在好市多結帳時，拿出一張 28 年前的好市多古董折價券支付會員續約費，原以為會被退件，沒想到經店員確認後竟順利折抵 500 元。這張彷彿來自「上世紀」的稀有神券，不僅見證了官方使用不限期的承諾，更意外連結起高雄創始店即將搬遷的歷史新頁。對此，好市多稍早回應表示，這張「會員費抵用券」，的確是好市多早期發行。
「普來勝」字樣露餡 見證收費制推廣史
原 PO 在臉書「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」社團描述，當時前方顧客拿券時手有些微顫抖，深怕無法使用，殊不知這張好市多會費抵用券效力驚人。眼尖網友發現，券上印著紅色的「普來勝 Price Costco」LOGO，這是好市多 1997 年剛進軍台灣時的舊名稱。資深會員指出，早年為了突破台灣消費者對會員制的心理門檻，業務部門特別針對企業專案發放優惠，讓首批會員享有好市多免年費或折抵福利，距今至少已有 28 年歷史。
會員嘆收藏價更高 起家厝將成全台最大店
見到神券被用掉，許多網友感到惋惜，直呼：「這張紀念價值遠超 500 元」、「根本是零售業的古董，留著更值錢」據悉，這張折價券的出處，正是當年由大統集團引進的好市多高雄創始店（中華店）。值得關注的是，這間陪伴高雄人 28 年的「起家厝」，近期也傳出重大變革。
因租約問題，現位於前鎮區的中華店確定將搬遷至鄰近的「亞洲新灣區」（高雄市第 80 期重劃區）。新址建築面積超過萬坪，預計興建地上 4 層樓的賣場，規模將超越目前台中的兩間分店，升格為全台最大的好市多賣場，並規劃近千格停車位。這張泛黃的普來勝折價券，不只折抵了費用，更串起了好市多從高雄起家到打造全台最大旗艦店的發展軌跡。
官方證實「係金欸」 亞洲總裁印章成亮點
針對社群分享「會員費抵用券」，好市多稍早回應《NOWNEWS》表示，這的確是好市多早期發行，感謝會員保留至今，以及對好市多的長久支持。
收到該抵用券的賣場人員也分享說，這張券很有年代感，上面還有亞洲區總裁的印章，原本以為會被退件，結果賣埸主管過來竟然點頭說可以。而持券的年輕人也笑說：「本來以為被我爸唬了，結果還真的可以。」
資料來源：COSTCO 好市多 商品消費心得分享區
我是廣告 請繼續往下閱讀
原 PO 在臉書「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」社團描述，當時前方顧客拿券時手有些微顫抖，深怕無法使用，殊不知這張好市多會費抵用券效力驚人。眼尖網友發現，券上印著紅色的「普來勝 Price Costco」LOGO，這是好市多 1997 年剛進軍台灣時的舊名稱。資深會員指出，早年為了突破台灣消費者對會員制的心理門檻，業務部門特別針對企業專案發放優惠，讓首批會員享有好市多免年費或折抵福利，距今至少已有 28 年歷史。
見到神券被用掉，許多網友感到惋惜，直呼：「這張紀念價值遠超 500 元」、「根本是零售業的古董，留著更值錢」據悉，這張折價券的出處，正是當年由大統集團引進的好市多高雄創始店（中華店）。值得關注的是，這間陪伴高雄人 28 年的「起家厝」，近期也傳出重大變革。
因租約問題，現位於前鎮區的中華店確定將搬遷至鄰近的「亞洲新灣區」（高雄市第 80 期重劃區）。新址建築面積超過萬坪，預計興建地上 4 層樓的賣場，規模將超越目前台中的兩間分店，升格為全台最大的好市多賣場，並規劃近千格停車位。這張泛黃的普來勝折價券，不只折抵了費用，更串起了好市多從高雄起家到打造全台最大旗艦店的發展軌跡。
官方證實「係金欸」 亞洲總裁印章成亮點
針對社群分享「會員費抵用券」，好市多稍早回應《NOWNEWS》表示，這的確是好市多早期發行，感謝會員保留至今，以及對好市多的長久支持。
收到該抵用券的賣場人員也分享說，這張券很有年代感，上面還有亞洲區總裁的印章，原本以為會被退件，結果賣埸主管過來竟然點頭說可以。而持券的年輕人也笑說：「本來以為被我爸唬了，結果還真的可以。」
資料來源：COSTCO 好市多 商品消費心得分享區