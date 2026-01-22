我是廣告 請繼續往下閱讀

位於基隆市樂利三街的一處大型社區「台北生活家」昨（21日）晚間10時許發生一起嚴重火警，造成2死4傷的悲劇。其中一名死者為基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑，為了救一名受困的女子三度進入火場失聯，直到凌晨2時許才被搜救人員尋獲，但已經沒了呼吸心跳，送醫搶救後仍宣告不治。而詹能傑第一時間被救出時，一旁同仁也不斷對其呼喊：「詹能傑你給我起來喔！」令人心酸不已。基隆市消防局昨（21日）晚間10時41分許接獲通報，稱基隆市安樂區樂利三街一處社區內2樓民宅起火，立即派遣30車及消防人員、義消一共88名前往灌救，並協助百名民眾疏散。由於現場濃煙瀰漫，且起火地點堆滿大量雜物，搶救相當困難。而仁愛分隊小隊長詹能傑於第二次出火場時，便提醒同仁床邊堆滿衣物及雜物。直至凌晨1時許，詹能傑三度衝進火場內，發現受困的羅姓女子，摘下面罩給予羅女後便因濃煙吸入過多而失聯。火勢於晚間11時許獲得控制，而搜救人員在凌晨2時許進入火場內發現詹能傑，緊急將其救出並抬上擔架送醫，過程中使用自動心肺復甦機。不過，詹能傑當時已經失去生命跡象，同仁眼見狀況危急，對其不斷大喊：「詹能傑你給我起來喔！」但最終仍傳來殉職的消息。至於詹能傑捨命搶救的羅女，則在清晨5時許被尋獲，送醫搶救後仍舊宣告不治，惡火一共奪2條人命。