全台首個刮刮樂「1200萬大吉利」頭獎在高雄市岡山被刮出了！台灣彩券公司今（22）日表示，這名頭獎得主是1位年輕越南男性移工，這名幸運兒連買了好幾張，刮到最後1張時，輕摸店內彌勒佛的肚子，用不太標準的中文虔誠地說：「希望這張讓我中大獎」，結果真的抱走1200萬元頭獎。首個「1200萬大吉利」頭獎在高雄市岡山區新樂街52之3號的「籤上籤彩券行」被刮出，還是一位年輕越南籍男性移工，彩券行代理人林小姐轉述，當天有3名越南籍客人一起來彩券行買刮刮樂。她回憶其中1人連續買好幾張「1200萬大吉利」，刮到最後一張時，他抬頭看到店裡供奉的彌勒佛笑得燦爛，突然靈機一動，一手拿著刮到一半的「1200萬大吉利」，另一手輕摸彌勒佛的肚子。不僅如此，這名頭獎得主還用不太標準的中文虔誠地說:「希望這張讓我中大獎」，沒想到竟幸運刮中頭獎1200萬元。代理人林小姐也開心表示，原來彌勒佛好運加持是不挑人、不分國籍的。