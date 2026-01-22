我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）近日再度傳出耐人尋味的場邊插曲。金州勇士在日前對上多倫多暴龍的比賽中，年，而這一切，也被坐在場邊的球隊老闆喬．拉科布（Joe Lacob）看在眼裡。在側翼人手吃緊的情況下，庫明加獲得久違機會，全場10投7中，高效率拿下20分，不僅為勇士注入活力，也點燃主場氣氛。勇士本季側翼輪換本就捉襟見肘，加上吉米．巴特勒（Jimmy Butler）因前十字韌帶撕裂確定整季報銷，理應更需要庫明加這類具備衝擊力的年輕戰力。庫明加的即戰力展現，也讓外界再次質疑，他長時間被排除在輪換之外，是否本就不是最佳解方。比庫明加數據更引人注目的，是拉科布的場邊反應。比賽過程中，每當庫明加完成精彩進攻，拉科布多次從座位上起身、情緒外顯，與近期勇士整體氣氛形成強烈對比。《San Francisco Standard》記者川上提姆（Tim Kawakami）透露，他私下詢問一名與聯盟關係密切的人士，是否注意到拉科布對庫明加的反應，對方回應簡短卻意味深長：「整個聯盟都看到了。」這句話，也讓勇士內部的微妙張力再度浮上檯面。拉科布的「激情反應」，無疑加深外界對於主帥史蒂夫．柯爾（Steve Kerr）用人決策的疑問。庫明加本季上場時間零碎，最終甚至傳出已向球隊提出交易請求，而如今老闆在場邊公開表態式的反應，更讓這段「斷線」顯得格外刺眼。總管邁克．鄧利維（Mike Dunleavy）日前被問及球員提出交易要求時，也語帶保留地表示，「當你提出要求時，前提是必須真的存在『需求』。」言下之意，勇士未必會因請求就輕易動作。