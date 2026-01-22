我是廣告 請繼續往下閱讀

▲這場訪談由行健安川集團全程拍攝製作，並完整上架至 YouTube，成為劉太格生前少數以影音方式，全面闡述新加坡公共住宅理念與制度背景的珍貴紀錄。（圖／翻攝自臉書）

我國駐新加坡代表童振源近日發文悼念新加坡「組屋之父」劉太格，回顧這位傳奇建築師、城市規劃師辭世前的重要身影。劉太格於今年1月17日辭世，享耆壽86歲，不僅是新加坡城市發展的關鍵推手，更被視為以制度與空間重塑社會的「社會工程師」。童振源提到，去年7月18日曾親赴劉太格位於新加坡的 Morrow 設計事務所，進行一次長時間、系統性的專訪。當時高齡86歲的劉太格精神矍鑠、思路清晰，談起新加坡組屋（HDB）制度，語氣冷靜而精準，彷彿仍站在建屋發展局的決策核心，而非回顧一段已載入歷史的成就。這場訪談由行健安川集團全程拍攝製作，並完整上架至 YouTube，成為劉太格生前少數以影音方式，全面闡述新加坡公共住宅理念與制度背景的珍貴紀錄。童振源形容，劉太格辭世後再回看這段訪談，才真正意識到，這不只是一次專訪，而是一份留給後世的「城市規劃說明書」。劉太格在訪談中不斷強調，新加坡組屋的成功並非自然發生。他以冷靜數據回顧1960年代建國初期的困境：當時新加坡每四人就有三人住在貧民區，社會高度不穩定。然而短短25年內，新加坡幾乎消除貧民窟與無家可歸問題，關鍵在於制度設計、政策選擇與長期修正，而非單靠經濟成長。在制度面，劉太格指出，新加坡公共住宅最重要的特點，在於由建屋發展局單一機構統籌，服務所有收入階層，避免以住宅空間固化階級差異；而具高度爭議的族群配額制度，則是為了在日常生活中促進真正的族群融合。此外，「居者有其屋」政策更被他視為國家建構工程的一環，讓人民在新加坡這個小國真正「落地生根」。童振源也特別提到，劉太格始終拒絕將組屋成就歸於個人，而是歸功於政治領導的遠見、制度賦權與持續研究文化。他尤其重視被外界忽略的物業管理與社區「軟體設計」，以及如「底層鏤空」這類兼顧氣候、社交與公共生活的空間創新，讓高密度住宅仍保有人情溫度。文章最後指出，劉太格留下的，不只是新加坡仍持續運作的組屋制度，更是一套關於城市治理的核心信念：城市可以密集，但不該逼仄；政策可以強勢，但必須為人服務。這位城市規劃大師用一生證明，城市不是冰冷的工程，而是一項需要被長期承擔的公共責任。