冬季出國注意！韓國仁川（ICN）、釜山金海（PUS）、濟州國際機場（CJU）三大機場出境新規定，1月17日起「暖暖包」禁託運、只限手提隨身上機，Threads旅客分享過海關時X光機掃到，一票人被叫進小房間開行李箱搜，只有一小包、沒開封也得撈出來，嚴格的程度讓行李輸送帶大塞車、延宕超過一小時傻眼表示「之前帶100包都沒事」。
韓國出境新規定！1/17起「暖暖包」禁託運：只限手提隨身上機
出國注意新規定！冬季旅遊怕冷的民眾都會攜帶暖暖包取暖，不過韓國三大機場就有出境新規定，包括：仁川國際機場（ICN）、釜山金海國際機場（PUS）和濟州國際機場（CJU），1月17日起「暖暖包」禁託運、只限手提隨身上機。
◾️台灣出境到韓國：「暖暖包」攜帶指南
✔️可託運
✔️可手提
✔️合理數量
◾️韓國出境到台灣：「暖暖包」攜帶指南
✖️不可託運
✔️只限手提
沒開封一小包也要撈出來！進小房間開行李傻眼 旅客：之前帶100包都沒事
Threads上有旅客分享，本月19日在釜山金海機場，「檢查超嚴謹的，行李運送帶塞爆」，過海關時X光機掃到，一票人被叫進小房間開行李箱搜「就為了幾個暖暖包」，傻眼表示：「超多人被點名 一排隊伍都是要進去開箱的」。提醒大家，暖暖包不能放行李箱、要手提，而且「不管有沒有開封」都一樣。
消息一出，便網友表示「我昨天也因為暖暖包去開行李箱」、「沒想到現在居然不行了」，還有人目睹：「今天廉航也檢查很仔細 前面一坨旅行團的基本都被點名到門外」，更有旅客說：「欸，我上次帶100包暖暖包欸」。
雖然也有不少網友透露有攜帶暖暖包放行李箱、但都沒事。不過就有內行人透露：「因為暖暖包是潛在的熱源的緣故。」而且部分航空公司櫃台也已放上公告表示，暖暖包不能放在行李箱，提醒將要出國到韓國的民眾還是多加注意相關規定。
資料來源：韓國仁川、釜山金海、濟州國際機場、Threads
